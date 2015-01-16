Cuma Mesajları - Resimli ve sözlü cuma mesajı arıyorsanız doğru yerdesiniz!

Cuma mesajlarını göndermek isteyenlere en iyi cuma mesajları seçeneklerini bir aya getirdik. 11 Ayın Sultanı Ramazan ayında arkadaşlarınıza, akrabalarınıza, kısaca sevdiklerinize cuma mesajı gönderebilirsiniz. Haberimizde cuma mesajları haricinde, cuma günü okunacak dualar ile birlikte cuma namazı sonrasında okumanız gereken dua ve sureler yer almaktadır. İşte Ramazan ayına özel cuma mesajları...

Cuma mesajları göndererek Ramazan ayında sevdiklerinizi mutlu hissettirebilir, onlara hatırlandıklarını gösterebilirsiniz. Cuma mesajları göndermek isteyenler için en yeni ve en güzel cuma mesajlarını derledik. Cuma mesajları sosyal paylaşım sitelerinde de paylaşabilir, daha çok kişiye ulaşabilirsiniz. İşte Ramazan ayına özgü Cuma mesajları...

Giriş Tarihi: 05.05.201710:00