HaberlerYaşamEn güvenilir otomobiller belli oldu! Bakın en güvenlisi hangisi
Giriş Tarihi: 28.05.2020 19:07Güncelleme Tarihi: 05.12.2021 13:22
En güvenilir otomobiller belli oldu! Bakın en güvenlisi hangisi
Otomobil alırken ilk baktığımız konusu güvenilir olmasıdır. Herhangi bir kaza durumunda araçta hasar alamdan çıkmak araba tercihinde en önemli konulardan birisidir. Peki en güvenli otomobiller hangisi? EuroNcap, Avrupa'da piyasaya çıkan yeni modellerin güvenlik testi sonuçlarını açıkladı. İşte dünyanın en güvenilir otomobilleri.