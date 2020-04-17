Bir Cuma gününü daha yaşamanın huzuru içerisindeyken, koronavirüs salgını nedeni ile camilerde Cuma namazının kılınamayacak olması Müslüman âlemini üzen konular arasında yer alıyor. Bu özel ve anlamlı günü eşleriyle, dostlarıyla ve sevdikleri ile paylaşmak isteyen kişiler en güzel, anlamlı, resimli ve sözlü Cuma mesajları araştırması yapıyorlar. Haberimizde, kısa, farklı, uzun, yeni ve resimli Cuma mesajları ve sözleri görsellerine yer verirken; dualı ve ayetli resimleri de gönderebileceğiniz seçenekler arasına ekledik. 17 Nisan 2020 sevdiklerinize WhatsApp, Facebook, Instagram ya da çeşitli sosyal medya üzerinden gönderebileceğiniz görseller sabah.com.tr'de! İşte, birbirinden farklı, ayetli, bayraklı ve resimli Cuma mesajları 17 Nisan 2020...