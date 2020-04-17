En güzel, anlamlı, kısa ve uzun resimli CUMA MESAJLARI: 17 Nisan 2020 resimli Cuma mesajları ve sözleri

İslam alemi Cuma gününe gelmenin mutluluğu ve huzuru içerisindeyken, koronavirüs salgını nedeniyle camilerde namaz kılınamayacak olması üzüntüyü de beraberinde getiriyor. Bilindiği üzere corona virüsü salgınından önce her Cuma camiler dolup taşar, müminler ellerini semaya yükselterek dualarını ederdi. İçinde bulunduğu şu zor günlerde Cuma namazı için camilere gidemeyen vatandaşlar WhatsApp, Facebook, Instagram, ya da çeşitli sosyal medya mecralarından sevdiklerine en güzel, anlamlı, resimli ve sözlü Cuma mesajlarını göndermek istiyor. İşte, birbirinden farklı, ayetli, bayraklı ve resimli Cuma mesajları 17 Nisan 2020...

EN GÜZEL, ANLAMLI, RESİMLİ VE SÖZLÜ CUMA MESAJLARI (17 NİSAN CUMA 2020)

Haberimizin detaylarından, birbirinden farklı seçenekleri ile yeni, anlamlı, kısa, uzun Cuma mesajları ve sözleri görsellerine ulaşabilir, dua, ayet ve bayrak içerenlerini sevdiklerinize iletebilirsiniz.

İşte, sizler için seçtiklerimiz;

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

"Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir."(A'raf,7/199) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun.