Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Cuma mesajları ve sözleri: En güzel, anlamlı, kısa ve uzun resimli cuma mesajları burada! 17 Nisan 2020 resimli Cuma mesajları ve sözleri

mesajları ve sözleri: En güzel, anlamlı, kısa ve uzun resimli burada! 17 Nisan 2020 ve sözleri

Bir gününü daha yaşamanın huzuru içerisindeyken, koronavirüs salgını nedeni ile camilerde Cuma namazının kılınamayacak olması Müslüman âlemini üzen konular arasında yer alıyor. Bu özel ve anlamlı günü eşleriyle, dostlarıyla ve sevdikleri ile paylaşmak isteyen kişiler en güzel, anlamlı, resimli ve sözlü araştırması yapıyorlar. Haberimizde, kısa, farklı, uzun, yeni ve ve sözleri görsellerine yer verirken; dualı ve ayetli resimleri de gönderebileceğiniz seçenekler arasına ekledik. 17 Nisan 2020 sevdiklerinize WhatsApp, Facebook, Instagram ya da çeşitli sosyal medya üzerinden gönderebileceğiniz görseller sabah.com.tr'de! İşte, birbirinden farklı, ayetli, bayraklı ve resimli Cuma mesajları 17 Nisan 2020...

Giriş Tarihi: 17.04.2020 07:56 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020 00:41
En güzel, anlamlı, kısa ve uzun resimli CUMA MESAJLARI: 17 Nisan 2020 resimli Cuma mesajları ve sözleri

En güzel, anlamlı, kısa ve uzun resimli CUMA MESAJLARI: 17 Nisan 2020 resimli Cuma mesajları ve sözleri

İslam alemi gününe gelmenin mutluluğu ve huzuru içerisindeyken, koronavirüs salgını nedeniyle camilerde namaz kılınamayacak olması üzüntüyü de beraberinde getiriyor. Bilindiği üzere corona virüsü salgınından önce her Cuma camiler dolup taşar, müminler ellerini semaya yükselterek dualarını ederdi. İçinde bulunduğu şu zor günlerde Cuma namazı için camilere gidemeyen vatandaşlar WhatsApp, Facebook, Instagram, ya da çeşitli sosyal medya mecralarından sevdiklerine en güzel, anlamlı, resimli ve sözlü Cuma mesajlarını göndermek istiyor. İşte, birbirinden farklı, ayetli, bayraklı ve resimli 17 Nisan 2020...

EN GÜZEL, ANLAMLI, RESİMLİ VE SÖZLÜ CUMA MESAJLARI (17 NİSAN CUMA 2020)

Haberimizin detaylarından, birbirinden farklı seçenekleri ile yeni, anlamlı, kısa, uzun Cuma mesajları ve sözleri görsellerine ulaşabilir, dua, ayet ve bayrak içerenlerini sevdiklerinize iletebilirsiniz.

İşte, sizler için seçtiklerimiz;

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

"Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir."(A'raf,7/199) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun.

En güzel, anlamlı, kısa ve uzun resimli CUMA MESAJLARI: 17 Nisan 2020 resimli Cuma mesajları ve sözleri

En güzel, anlamlı, kısa ve uzun resimli CUMA MESAJLARI: 17 Nisan 2020 resimli Cuma mesajları ve sözleri

Ey ALLAHIM! Sen ümit edeni ümitsizliğe düşürmezsin. Sen Sen'den isteyeni geri çevirmezsin. Ey ismi Deva, Zikri şifa ve itaati zenginlik olan; sermayesi ümit ve silahı dua olan bu kullarına maddi manevi şifa ol. Sana yönelen kalplerimizi boş çevirme. (Amin) hayırlı cumalar...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
En güzel, anlamlı, kısa ve uzun resimli CUMA MESAJLARI: 17 Nisan 2020 resimli Cuma mesajları ve sözleri

En güzel, anlamlı, kısa ve uzun resimli CUMA MESAJLARI: 17 Nisan 2020 resimli Cuma mesajları ve sözleri

Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O Gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

En güzel, anlamlı, kısa ve uzun resimli CUMA MESAJLARI: 17 Nisan 2020 resimli Cuma mesajları ve sözleri

En güzel, anlamlı, kısa ve uzun resimli CUMA MESAJLARI: 17 Nisan 2020 resimli Cuma mesajları ve sözleri

Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun...

En güzel, anlamlı, kısa ve uzun resimli CUMA MESAJLARI: 17 Nisan 2020 resimli Cuma mesajları ve sözleri

En güzel, anlamlı, kısa ve uzun resimli CUMA MESAJLARI: 17 Nisan 2020 resimli Cuma mesajları ve sözleri

Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... Hayırlı Cumalar.

En güzel, anlamlı, kısa ve uzun resimli CUMA MESAJLARI: 17 Nisan 2020 resimli Cuma mesajları ve sözleri

En güzel, anlamlı, kısa ve uzun resimli CUMA MESAJLARI: 17 Nisan 2020 resimli Cuma mesajları ve sözleri

"Şüphesiz (bilsinler) ki O Allah, bizzat rızkı veren kuvvet ve kudret sahibidir. Hiç kuşkusuz o zulmedenlere de, (geçmiş) arkadaşlarının (azaptaki ) payı gibi bir pay vardır. Şimdi gelmesi için acele etmesinler. " (Zariyat ~58,59) Gününüz Bin Mübarek Olsun. Dua eder, Dua beklerim. Selamlar

En güzel, anlamlı, kısa ve uzun resimli CUMA MESAJLARI: 17 Nisan 2020 resimli Cuma mesajları ve sözleri

En güzel, anlamlı, kısa ve uzun resimli CUMA MESAJLARI: 17 Nisan 2020 resimli Cuma mesajları ve sözleri

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
SON DAKİKA