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Haberler Yaşam EN YENİ CUMA MESAJLARI RESİMLİ ve YAZILI 2023 || Hayırlı Cumalar görselleri ile kısa, uzun, dualı, ayetli, hadisli Cuma mesajları ve sözleri yayında
Giriş Tarihi: 07.10.2023 08:40 Güncelleme Tarihi: 07.10.2023 08:40

EN YENİ CUMA MESAJLARI RESİMLİ ve YAZILI 2023 || Hayırlı Cumalar görselleri ile kısa, uzun, dualı, ayetli, hadisli Cuma mesajları ve sözleri yayında

İslam aleminin en önemli günlerinden biri olan Cuma günü geldi çattı. Bu mübarek günde eller semaya kalkacak, camiler iman edenlerle dolup taşacak. Bu özel günde Allah rızası için ibadetler edilirken Müslümanlar birbirlerine iyi dileklerde bulunmak için dualı ve hadisli Cuma mesajları araştırmaları yapıyor. "Cumanız mübarek olsun", "Hayırlı cumalar" dileklerini paylaşmak isteyen inananlar en güzel, anlamlı ve resimli Cuma mesajlarını araştırıyor. İşte, en güzel, dualı, hadisli ve resimli cuma mesajları...

CUMA MESAJLARI 6 Ekim 2023: En güzel, kısa, uzun, hadisli, RESİMLİCuma mesajları 2023 ve sözleri ile sevdiklerine Hayırlı Cumalar mesajı gönder

Cuma mesajları arama motorlarındaki yerini aldı. Bilindiği üzere, Peygamber Efendimiz (s.a.v) bugün ile ilgili "Üzerine güneş doğan en hayırlı gün Cuma günüdür." demiştir. Bu özel ve anlamlı günde camiler iman edenlerle dolup taşarken Müslümanlar çeşitli sosyal medya platformlarından Mümin kardeşlerine iyi dileklerini sunmak için en güzel, dualı, hadisli ve resimli cuma mesajları araştırması yapıyor. İşte, Cuma mesajları 2023 ile en güzel "Cumanız mübarek olsun" mesajları burada haberimizde…

CUMA MESAJLARI 6 Ekim 2023: En güzel, kısa, uzun, hadisli, RESİMLİCuma mesajları 2023 ve sözleri ile sevdiklerine Hayırlı Cumalar mesajı gönder

RESİMLİ CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 6 EKİM 2023: KISA, UZUN, ANLAMLI VE YENİ CUMA MESAJLARI
Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

"Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir."(A'raf,7/199) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun.

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CUMA MESAJLARI 6 Ekim 2023: En güzel, kısa, uzun, hadisli, RESİMLİCuma mesajları 2023 ve sözleri ile sevdiklerine Hayırlı Cumalar mesajı gönder

"O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" CUMA GÜNÜNÜZ BİN MUBAREK OLSUN.

Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun!

CUMA MESAJLARI 6 Ekim 2023: En güzel, kısa, uzun, hadisli, RESİMLİCuma mesajları 2023 ve sözleri ile sevdiklerine Hayırlı Cumalar mesajı gönder

Ey ALLAHIM! Sen ümit edeni ümitsizliğe düşürmezsin. Sen Sen'den isteyeni geri çevirmezsin. Ey ismi Deva, Zikri şifa ve itaati zenginlik olan; sermayesi ümit ve silahı dua olan bu kullarına maddi manevi şifa ol. Sana yönelen kalplerimizi boş çevirme. (Amin) hayırlı cumalar...

"Şüphesiz (bilsinler) ki O Allah, bizzat rızkı veren kuvvet ve kudret sahibidir. Hiç kuşkusuz o zulmedenlere de, (geçmiş) arkadaşlarının (azaptaki ) payı gibi bir pay vardır. Şimdi gelmesi için acele etmesinler. " (Zariyat ~58,59) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun. Dua eder, Dua beklerim. Selamlar

CUMA MESAJLARI 6 Ekim 2023: En güzel, kısa, uzun, hadisli, RESİMLİCuma mesajları 2023 ve sözleri ile sevdiklerine Hayırlı Cumalar mesajı gönder

"O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" CUMA GÜNÜNÜZ BİN MUBAREK OLSUN.

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