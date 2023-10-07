EN YENİ CUMA MESAJLARI RESİMLİ ve YAZILI 2023 || Hayırlı Cumalar görselleri ile kısa, uzun, dualı, ayetli, hadisli Cuma mesajları ve sözleri yayında

İslam aleminin en önemli günlerinden biri olan Cuma günü geldi çattı. Bu mübarek günde eller semaya kalkacak, camiler iman edenlerle dolup taşacak. Bu özel günde Allah rızası için ibadetler edilirken Müslümanlar birbirlerine iyi dileklerde bulunmak için dualı ve hadisli Cuma mesajları araştırmaları yapıyor. "Cumanız mübarek olsun", "Hayırlı cumalar" dileklerini paylaşmak isteyen inananlar en güzel, anlamlı ve resimli Cuma mesajlarını araştırıyor. İşte, en güzel, dualı, hadisli ve resimli cuma mesajları...