Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam En güzel ve anlamlı Aşure Günü mesajları ve sözleri burada! Aşure Günü mesajları ve sözleri 2020
Giriş Tarihi: 29.08.2020 07:32 Güncelleme Tarihi: 28.07.2023 07:14

En güzel ve anlamlı Aşure Günü mesajları ve sözleri burada! Aşure Günü mesajları ve sözleri 2020

Muharrem ayını yaşadığımız şu dönemde 29 Ağustos 2020 tarihinde Aşure Günü idrak edilecek. Bu önemli ve anlamlı gün için en güzel Aşure Günü mesajları ve sözleri araştırılıyor. Vatandaşlar resimli, dualı mesajları ve sözleri öğrenmek isterken aynı zamanda sevdikleri ile de bu mesajları paylaşmak istiyor. Haberimizin içerisinden en güzel, anlamlı ve resimli Aşure Günü mesajları ve sözlerine ulaşabilirsiniz. 2020 Aşure Günü sözleri ve mesajları!

En güzel ve anlamlı Aşure Günü mesajları ve sözleri burada! Aşure Günü mesajları ve sözleri 2020

Aşure Günü 29 Ağustos 2020 tarihinde idrak edilecek. Bu önemli ve anlamlı güne saatler kala Aşure Günü mesajları ve sözleri araştırılıyor. Vatandaşlar sevdikleri ile bu özel güne ait mesajları ve sözleri paylaşmak istiyor. Haberimizin içerisinden en güzel, resimli ve anlamlı Aşure Günü mesajları ve sözlerine ulaşabilirsiniz.

En güzel ve anlamlı Aşure Günü mesajları ve sözleri burada! Aşure Günü mesajları ve sözleri 2020

Aşurede içe katılan fındık fıstık değil, sevgilerimizdir. En tatlı günler sizin olsun.

Aşure günü tüm İslam alemine hayırlar getirmesi dileğiyle.

Aşure gününde sevgilerimizi de paylaşalım güzel günler ülkemizin olsun.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
En güzel ve anlamlı Aşure Günü mesajları ve sözleri burada! Aşure Günü mesajları ve sözleri 2020

Aşure hazırlayan elleriniz dert görmesin. Güzel güzel paylaşmanızı dilerim.
Aşure gününüz mübarek olsun dualarınız ibadet ve orucunuz kabul olsun.

Aşure günü oruç tutanın, bir yıllık günahları affolur. Hadis-i Şerif

En güzel ve anlamlı Aşure Günü mesajları ve sözleri burada! Aşure Günü mesajları ve sözleri 2020

Aşure gününüz mübarek olsun dualarınız kabul olsun. Allah aşure gününde tutulan oruçları kabul etsin.

Aşure günü gusleden mümin, günahlardan temizlenir. Hadis-i Şerif

Aşure gününüz mübarek olsun. Tuttuğunuz oruçlar ve dualarınız makbul ve kabul olsun.

En güzel ve anlamlı Aşure Günü mesajları ve sözleri burada! Aşure Günü mesajları ve sözleri 2020


Allah'ü Teala, birçok duaları Aşure günü kabul etmiştir. Dualarınız ibadet ve orucunuz kabul olsun.

Sıla-i rahmi terk eden, Aşure günü akrabasını ziyaret ederse, Yahya ve İsa'nın sevabı kadar ecre kavuşur. Hadis-i Şerif

Akıllı ol ey nefsim Ve bu fırsatı kaçırma. Senin bu kadar günahlarının arasında bu tür fırsatlara ihtiyacının ne kadar büyük olduğunu unutma. Tövbe et ve Yüce Allah'a dön. Aşüre günümüz mübarek olsun.
Aşure günü, aile efradının nafakasını geniş tutanın, bütün yıl nafakası geniş olur. Hadis-i Şerif

Allah'ü Teala bizleri birlikten beraberlikten iyilikten güzellikten ayırmasın. Muharrem ayı herkese hayırlı olsun.

SON DAKİKA