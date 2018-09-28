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En tehlikeli lar!

Giriş Tarihi: 28.09.2018 09:51 Güncelleme Tarihi: 28.09.2018 10:28
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En tehlikeli lar!
En tehlikeli yollar!

Trabzon-Bayburt arasındaki dağ yamaçlarında yer alan ve 'dünyanın en tehlikeli u' seçilen Derebaşı Virajları'nın, doğa tutkunları için turizme kazandırılması hedefleniyor

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En tehlikeli lar!
En tehlikeli yollar!

Bir internet sitesi tarafından 'dünyanın en tehlikeli u' seçilen Derebaşı Virajları, doğa tutkunları için turizme kazandırılacak.

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En tehlikeli lar!
En tehlikeli yollar!

Haberine göre 3 yıl önce 'dünyanın en tehlikeli u' seçilen Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Derebaşı Virajları,

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En tehlikeli lar!
En tehlikeli yollar!

Trabzon ile Bayburt'u, en kısa mesafe olan 3 bin 500 metre yükseklikteki Soğanlı Dağı üzerinden birbirine bağlıyor

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En tehlikeli lar!
En tehlikeli yollar!

Bazı bölümleri Bolivya'daki 'ölüm u'ndan daha tehlikeli olduğu belirtilen yol, arazisindeki sarp kayalıkları ve 13 keskin virajıyla, sürücülere zor anlar yaşatıyor.

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En tehlikeli lar!
En tehlikeli yollar!

İlk olarak 1914 yılındaki Rus işgali sırasında yöre halkının çalıştırılmasıyla inşa edildiği bilinen da, özellikle kış aylarında sis, yağmur, heyelan, kar ve çığ gibi doğa olayları sık sık yaşanıyor.

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En tehlikeli lar!
En tehlikeli yollar!

, kar yağışı nedeniyle yılın neredeyse 6 ayında ulaşıma kapanıyor. Yazın gelmesiyle zirvelerde eriyen karlar, adeta bir tablo gibi manzarası bulunan dağların arasından süzülerek derelere ulaşıyor.

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