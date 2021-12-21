EN UZUN GECE NE ZAMAN? 21 ARALIK 2021

Sanılanın aksine gün dönümleri sabit bir günde değildir. Gün dönümü tarihleri yıllara ve ülkenin yerel saatine göre değişebilir. Kuzey yarıkürede kış gün dönünü genel olarak 21 Aralık tarihinde gerçekleşir. Ancak yılına göre 20, 22 hatta 23 Aralık da olabilir.

En uzun gecenin farklı tarihlere denk gelmesinin nedeni takvim sistemi ile Dünya'nın Güneş etrafındaki dönüş süresi arasındaki farklılıktan kaynaklanmaktadır. Gökbilimde Güneş'in ilkbahar noktasından art arda iki geçişi arasındaki süre yani 1 yıl 365 gün 5 saat 48 dakika 46 saniyedir. Ancak Türkiye dahil pek çok ülkede kullanılan takvime göre takvim artık yıl haricinde tam olarak 365 gündür. Aradaki bu saat farkından dolayı gündönümlerinin denk geldiği gün de yıldan yıla 365 günlük takvimin farklı bir gününe denk gelmektedir.

21 ARALIK KIŞ GÜNDÖNÜMÜ NEDİR, EN UZUN GECE NEREDE KAÇ SAAT SÜRECEK?

Kuzey Yarımküre'de kış gündönümü bu yıl 21 Aralık Salı akşamı yaşanıyor.

Türkiye'de ve Kuzey Yarım Küre'de en uzun gece 21 Aralık gecesi yaşanmaktadır. Yani, 20 Aralık günü çıktığında; saat 00.00'ı gösterdiğinde en uzun gece yaşanmaya başlanır.