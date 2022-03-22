Haberler
Yaşam
En yaşlı insanlar nerede? Alarm veriyor! Türkiye 2030 yılında...
Giriş Tarihi: 22.03.2022 11:57
Güncelleme Tarihi: 22.03.2022
11:57
En yaşlı insanlar nerede? Alarm veriyor! Türkiye 2030 yılında...
Dünyanın en yaşlı insanları nerede yaşıyor? Dünya yaşlılık haritası ortaya çıktı. Türkiye de aralarında. Üstelik rakamlar alarm veriyor. Türkiye'nin 2030 yılında ciddi bir yaşlı nüfus oranına ulaşması bekleniyor. Dünya nüfusunun yaklaşık 1 milyarını 60 yaş ve üzerindekiler oluştururken yüzde 19 ile yaşlı nüfus oranı en yüksek Avrupa'da bulunuyor. İşte haberin ayrıntıları...