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Haberler Yaşam En yaşlı insanlar nerede? Alarm veriyor! Türkiye 2030 yılında...
Giriş Tarihi: 22.03.2022 11:57 Güncelleme Tarihi: 22.03.2022 11:57

En yaşlı insanlar nerede? Alarm veriyor! Türkiye 2030 yılında...

Dünyanın en yaşlı insanları nerede yaşıyor? Dünya yaşlılık haritası ortaya çıktı. Türkiye de aralarında. Üstelik rakamlar alarm veriyor. Türkiye'nin 2030 yılında ciddi bir yaşlı nüfus oranına ulaşması bekleniyor. Dünya nüfusunun yaklaşık 1 milyarını 60 yaş ve üzerindekiler oluştururken yüzde 19 ile yaşlı nüfus oranı en yüksek Avrupa'da bulunuyor. İşte haberin ayrıntıları...

En yaşlı insanlar nerede? Alarm veriyor! Türkiye 2030 yılında...

Dünya genelinde yaşlı nüfus oranı artmaya devam ederken nüfusu en yaşlı kıtalar arasında Avrupa önde geliyor.

Yaşlı nüfus artış hızına paralel olarak yaşlılık ve yaşlı sağlığı konularında farkındalık yaratmak amacıyla 18–24 Mart "Yaşlılara Saygı Haftası" olarak anılıp bu tarihlerde etkinlikler düzenleniyor.

Dünyada sağlık alanındaki gelişmeler, yaşam standartlarının ve refah düzeyinin yükselmesi, doğum ve ölüm oranlarındaki azalmayla ortalama yaşam süresi artarken nüfusun yaş ortalaması da yükseliyor.

En yaşlı insanlar nerede? Alarm veriyor! Türkiye 2030 yılında...

Yaşlı nüfusun toplam nüfusa oranının yüzde 10,0'u geçmesi, nüfusun yaşlanmasının göstergesi kabul ediliyor.

Avrupa kıtası yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu kıtaların başını çekerken dünya genelinde 65 yaş ve üstü kişiler en fazla düşük ve orta gelirli ülkelerde görülüyor.

Küresel nüfus yapısında yaşlı olarak kabul edilen 65 yaş ve üzerindekilerin sayısı her geçen gün artarken bunun toplumun hemen her yönünü etkilediği belirtiliyor.

Dünya nüfusunun yaklaşık 1 milyarını 60 yaş ve üzerindekiler oluştururken nüfusun yaşlanması, en fazla ülkelerin sosyal güvenlik sistemlerini ve ekonomilerini etkiliyor.

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En yaşlı insanlar nerede? Alarm veriyor! Türkiye 2030 yılında...

EN YÜKSEK YAŞLI NÜFUS ORANI AVRUPA'DA

Son on yıllarda hızla ve büyük oranda artış gösteren dünya nüfusu, 1999'da 6 milyar iken 2011'de 7 milyarı buldu, bu yıl ise BM verilerine göre dünya nüfusu 7,9 milyarı aştı.

Dünya nüfusunun yüzde 59,33'ü Asya kıtasında yer alırken 17,51'i Afrika, 9,77'si Avrupa, 8,37'si Güney Amerika, 4,73'ü Kuzey Amerika ve 0,56'sı Okyanusya'da bulunuyor.

En yaşlı insanlar nerede? Alarm veriyor! Türkiye 2030 yılında...

İnternet üzerinden istatistik verileri sunan "Statista" şirketinin 2021'e ilişkin verilerine göre, yaşlı nüfus oranında yüzde 19 ile Avrupa başı çekerken burayı yüzde 17 ile Kuzey Amerika, yüzde 13 ile Okyanusya, yüzde 9 ile Asya ve Güney Amerika izledi. Ortalama yaşam sürelerinin en düşük olduğu Afrika kıtası ise yüzde 4 ile yaşlı nüfus oranı en düşük kıta oldu.

Almanya 17,78 milyonla Avrupa yaşlı nüfusuna en fazla katkıyı yapan ülke olurken burayı 13,76 milyonla İtalya, 13,16 ile Fransa ve 12,24 ile İngiltere takip etti.

En yaşlı insanlar nerede? Alarm veriyor! Türkiye 2030 yılında...

BM'ye göre, 1950-2010 arasında ortalama yaşam süresi 46'dan 68 yıla çıkarken 2020'de bu oran 73,2'ye yükseldi.

"Statista"nın 2021 yılına ilişkin verilerine göre ise dünya nüfusunun yüzde 26'sını 15 yaş ve altındakiler, yüzde 10'unu ise 65 yaş ve üzerindekiler oluşturuyor.

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