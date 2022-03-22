En yaşlı insanlar nerede? Alarm veriyor! Türkiye 2030 yılında...

İnternet üzerinden istatistik verileri sunan "Statista" şirketinin 2021'e ilişkin verilerine göre, yaşlı nüfus oranında yüzde 19 ile Avrupa başı çekerken burayı yüzde 17 ile Kuzey Amerika, yüzde 13 ile Okyanusya, yüzde 9 ile Asya ve Güney Amerika izledi. Ortalama yaşam sürelerinin en düşük olduğu Afrika kıtası ise yüzde 4 ile yaşlı nüfus oranı en düşük kıta oldu.

Almanya 17,78 milyonla Avrupa yaşlı nüfusuna en fazla katkıyı yapan ülke olurken burayı 13,76 milyonla İtalya, 13,16 ile Fransa ve 12,24 ile İngiltere takip etti.