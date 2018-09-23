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En zararlıları belli oldu! 30 yiyecek ile ilgili...

Giriş Tarihi: 23.09.2018 19:49
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En zararlıları belli oldu! 30 yiyecek ile ilgili...
En zararlıları belli oldu! 30 yiyecek ile ilgili...

Amerika'da yapılan bir araştırmada tehlikeli olan özellikle çocuklar için tehlikeli olabilecek 30 gıda açıklandı...

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En zararlıları belli oldu! 30 yiyecek ile ilgili...
En zararlıları belli oldu! 30 yiyecek ile ilgili...

1. SOSİS: 10 yaşından küçük çocuklardaki boğulma olaylarının yüzde 17'sinin sosisten kaynaklandığını, sosisli sandviçin uyarıyla satılması gerektiği belirtildi.

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En zararlıları belli oldu! 30 yiyecek ile ilgili...
En zararlıları belli oldu! 30 yiyecek ile ilgili...

2. FUGU BALIĞI: Kâğıt kadar ince dilimler halinde satılan fugu balığında tetrodoksin adlı, oldukça etkili bir zehir bulunuyor. Bu balığı pişiren şefler özel eğitim alıyor.

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En zararlıları belli oldu! 30 yiyecek ile ilgili...
En zararlıları belli oldu! 30 yiyecek ile ilgili...

3. ACKEE MEYVESİ: ve Jamaika'da yetişen meyve kesildikten sonra kabuğunun kırmızıya dönmesi beklenmezse koma veya ölüme yol açabiliyor.

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En zararlıları belli oldu! 30 yiyecek ile ilgili...
En zararlıları belli oldu! 30 yiyecek ile ilgili...

4. FISTIK: Toplam nüfusun yüzde birinin fıstık alerjisi var. Ölümle sonuçlanan alerji vakalarının büyük bölümü fıstıktan kaynaklanıyor.

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En zararlıları belli oldu! 30 yiyecek ile ilgili...
En zararlıları belli oldu! 30 yiyecek ile ilgili...

5. YEŞİLLİK: Ispanak, roka, marul, lahana, kıvırcık salata gibi yeşilliklerin iyi yıkanmaması bağırsak bakterilerine davetiye çıkarıyor.

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En zararlıları belli oldu! 30 yiyecek ile ilgili...
En zararlıları belli oldu! 30 yiyecek ile ilgili...

6. IŞGIN: Bu Asya kökenli bitkiden fazlaca tüketildiğinde bitkideki toksinler zehirlenmeye yol açıyor.

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