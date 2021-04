Epic Games'ın yeni ücretsiz oyunu nedir? Bu hafta hangi oyun bedava oldu?

Epic Games her hafta verdiği ücretsiz oyun ya da oyunlarla kısa süre içinde popüler bir platform oldu. Geçmiş dönemde Alan Wake's American Nightmare, Grand Theft Auto V, Sid Meier's Civilization VI, A Total War Saga: TROY gibi yüksek prodüksiyonlu oyunlar bedava olarak sunulmuştu. Epic Games, bu defa farklı bir kampanya yaptı ve Idle Champions of the Forgotten Realms oyunu için 100 dolarlık bir ek paketi ücretsiz yaptı.