Epic Games'ın yeni ücretsiz oyunu nedir? Bu hafta hangi oyun bedava oldu?

IDLE CHAMPİONS OF THE FORGOTTEN REALMS NEDİR?

Oyun türü: Idle, Strateji

Oyun boyutu: 35 GB

Fiyatı: Oynaması Ücretsiz

Ek paketin ücretsiz olduğu süre: 29.04.2021'den itibaren 1 hafta

Dungeons & Dragons oyunlarından bildiğimiz meşhur kurgusal evren Forgotten Realm (dilimize Unutulmuş Diyarlar olarak çevrilmiştir) onlarca romana sahip. Bu romanlardaki karakterler de bu oyunda bizim ekibimizi oluşturuyor. Topladığımız karakterler de gece gündüz durmaksızın savaşıyor. Biz başlarındayken daha bir canla başla çalışıyorlar ama başlarında durmazsak da tembellik etmiyorlar. Oyunu oynaması ücretsiz ama tabii ki oyun içi satın almalar var. Epic Games'in ücretsiz olarak verdiği paketin adı Epic Champions of Reown olarak geçiyor. Bu paketin değerinin ise 100 dolar olduğu belirtiliyor.