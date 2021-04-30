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Haberler Yaşam Epic Games'ın yeni ücretsiz oyunu nedir? Bu hafta hangi oyun bedava oldu?
Giriş Tarihi: 30.04.2021 10:53 Güncelleme Tarihi: 30.04.2021 10:56

'ın yeni ücretsiz oyunu nedir? Bu hafta hangi oyun bedava oldu?

bilindiği üzere her hafta ücretsiz bir oyun veriyor. Bu kampanya geleneksel bir duruma döndü. Oyuncular her hafta hangi oyunun bedava olduğunu merak ediyor. Fakat Epic Games bu sefer bir değişiklik yaptı. Bu sefer karşımızda oyun içi paketi var. İşte detaylar...

Epic Games'ın yeni ücretsiz oyunu nedir? Bu hafta hangi oyun bedava oldu?

her hafta verdiği ücretsiz oyun ya da oyunlarla kısa süre içinde popüler bir platform oldu. Geçmiş dönemde Alan Wake's American Nightmare, Grand Theft Auto V, Sid Meier's Civilization VI, A Total War Saga: TROY gibi yüksek prodüksiyonlu oyunlar bedava olarak sunulmuştu. Epic Games, bu defa farklı bir kampanya yaptı ve oyunu için 100 dolarlık bir ek paketi ücretsiz yaptı.

Epic Games'ın yeni ücretsiz oyunu nedir? Bu hafta hangi oyun bedava oldu?

IDLE CHAMPİONS OF THE FORGOTTEN REALMS NEDİR?

Oyun türü: Idle, Strateji
Oyun boyutu: 35 GB
Fiyatı: Oynaması Ücretsiz
Ek paketin ücretsiz olduğu süre: 29.04.2021'den itibaren 1 hafta

Dungeons & Dragons oyunlarından bildiğimiz meşhur kurgusal evren Forgotten Realm (dilimize Unutulmuş Diyarlar olarak çevrilmiştir) onlarca romana sahip. Bu romanlardaki karakterler de bu oyunda bizim ekibimizi oluşturuyor. Topladığımız karakterler de gece gündüz durmaksızın savaşıyor. Biz başlarındayken daha bir canla başla çalışıyorlar ama başlarında durmazsak da tembellik etmiyorlar. Oyunu oynaması ücretsiz ama tabii ki oyun içi satın almalar var. 'in ücretsiz olarak verdiği paketin adı Epic Champions of Reown olarak geçiyor. Bu paketin değerinin ise 100 dolar olduğu belirtiliyor.

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Epic Games'ın yeni ücretsiz oyunu nedir? Bu hafta hangi oyun bedava oldu?

Paketin içeriğinde ise şu ürünler var:

-Şu Şampiyonlar açılır: Spurt (3. Slot), Krull (6. Slot), Black Viper (7. Slot), Hew Maan (8. Slot) ve Nova V'Ger (11. Slot)
-Spurt Sandıkları: 16 Altın Spurt Sandığıyla 2 Garantili Parlak ekipman kartı
-Krull Sandıkları: 16 Altın Krull Sandığıyla 2 Garantili Parlak ekipman kartı
-Black Viper Sandıkları: 16 Altın Black Viper Sandığıyla 2 Garantili Parlak ekipman kartı
-Hew Maan Sandıkları: 16 Hew Maan Sandığıyla 2 Garantili Parlak ekipman kartı
-Nova Sandıkları: 16 Nova Sandığıyla 2 Garantili Parlak ekipman kartı
-İki Eşlikçi: Bebek Spurt ve Iris the Beholder

Epic Games'ın yeni ücretsiz oyunu nedir? Bu hafta hangi oyun bedava oldu?

Ücretsiz eşyaları hesabınıza eklemek içinse 6 Mayıs 2021 Perşembe gününe kadar oyuna giriş yapmanız gerekiyor.

IDLE CHAMPİONS OF THE FORGOTTEN REALMS SİSTEM GEREKSİNİMLERİ:

Minimum:
İşletim Sistemi: Microsoft® Windows 7
İşlemci: 2.33GHz x86 uyumlu işlemci, veya Intel Atom™ 1.6GHz veya üstü
Bellek: 2 GB RAM
Ekran Kartı: DirectX 10 uyumlu kart
DirectX: Sürüm 10
Depolama: 2 GB kullanılabilir alan

Epic Games'ın yeni ücretsiz oyunu nedir? Bu hafta hangi oyun bedava oldu?

Önerilen:
İşletim Sistemi: Microsoft® Windows 10
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: DirectX 10 uyumlu grafik kartı
DirectX: Sürüm 10
Depolama: 3 GB kullanılabilir alan

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