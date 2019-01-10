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'te güneşli havada keyfi

AA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 10.01.2019 17:26 Güncelleme Tarihi: 10.01.2019 17:31
Erciyes'te güneşli havada kayak keyfi

'nin önemli kış turizm merkezlerinden 'te kar kalınlığı yer yer 1 metre 50 santimetreye ulaşırken, tatilciler güneşli havada karın tadını çıkardı.

Erciyes'te güneşli havada kayak keyfi

Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 4, en yüksek 2 derece olduğu 'te tatilciler güneşli günün keyfini doyasıya yaşadı.

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Erciyes'te güneşli havada kayak keyfi

merkezine gelenler, kayak, snowboard ve çeşitli aktiviteler yaparak kar ve güneşin tadını çıkardı.

Erciyes'te güneşli havada kayak keyfi

Günlerdir etkili olan yağış ve sis, yerini güneşli havaya bırakırken pistler, açık havanın etkisiyle doldu.

Erciyes'te güneşli havada kayak keyfi

Güneşli havayı fırsat bilen tatilciler, karın keyfini doyasıya yaşadı

Erciyes'te güneşli havada kayak keyfi
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Erciyes'te güneşli havada kayak keyfi
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