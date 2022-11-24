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Haberler Yaşam Erdal Sakız cinayetinde flaş gelişme! Üç çocuk babası adam ölü bulunmuştu: Erdal Sakız’ın katili bulundu mu, kim çıktı, gelişme var mı?
Giriş Tarihi: 24.11.2022 11:04 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022 11:08

Erdal Sakız cinayetinde flaş gelişme! Üç çocuk babası adam ölü bulunmuştu: Erdal Sakız’ın katili bulundu mu, kim çıktı, gelişme var mı?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Erdal Sakız'ın katili aranıyor. Yaklaşık 10 gün önce Karasu'nun Kurudere Mahallesi'ndeki evinden aracıyla ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan adamın cansız bedeni aracının içerisinde tüfekle vurulmuş halde bulundu. Ailesi, olayın çözülmesi için Müge Anlı programına başvururken milyonlar "Erdal Sakız'ın katili bulundu mu, kim çıktı, gelişme var mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. Korkunç cinayetin perde arkasıyla ilgili yeni gelişmeler ortaya çıkmaya başladı. Peki, Erdal Sakız'ın katili bulundu mu, kim çıktı, gelişme var mı? İşte son durum ve detaylar.

Erdal Sakız cinayetinde flaş gelişme! Üç çocuk babası adam ölü bulunmuştu: Erdal Sakız’ın katili bulundu mu, kim çıktı, gelişme var mı?

Erdal Sakız'ın katilinin bulunmasına yönelik çalışmalar sürerken Müge Anlı ile Tatlı Sert programında da araştırmalar devam ediyor. Evli ve üç çocuk babası adamın ailesi, programa başvururken çeşitli iddialar ortaya atılıyor. Özellikle programın takipçileri gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, Erdal Sakız'ın katili bulundu mu, kim çıktı, gelişme var mı? İşte Erdal Sakız cinayetinde son durum ve detaylar.

Erdal Sakız cinayetinde flaş gelişme! Üç çocuk babası adam ölü bulunmuştu: Erdal Sakız’ın katili bulundu mu, kim çıktı, gelişme var mı?

CİNAYETTE 5 GÖZALTI KARARI!

Cinayet hakkında birbirilerini suçlayan kişiler hakkında gözaltı kararı çıktı.

Erdal Sakın'ın karısı, sevgilisini; ortağı, kuzenini suçladı.

Erdal Sakız'ın şüpheli cinayetinde yeni gelişmeler yaşandı. Buna göre, Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı İstihbarat timleri, Müge Anlı'ya çıkan 5 kişi canlı yayından sonra eşinin, kuzeninin ve oğlunun da içinde yer aldığı kişiler ifadelerini vermek üzere götürüldü.

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Erdal Sakız cinayetinde flaş gelişme! Üç çocuk babası adam ölü bulunmuştu: Erdal Sakız’ın katili bulundu mu, kim çıktı, gelişme var mı?

NE OLMUŞTU?

Yaklaşık 10 gün önce Karasu'nun Kurudere Mahallesi'ndeki evinden aracıyla ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan evli ve üç çocuk babası Erdal Sakız, ailesinin ihbarı üzerine aranmaya başlanmıştı.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen olayda yeni bir gelişme yaşandı.

Erdal Sakız cinayetinde flaş gelişme! Üç çocuk babası adam ölü bulunmuştu: Erdal Sakız’ın katili bulundu mu, kim çıktı, gelişme var mı?

Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 10 gündür her yerde aranan Erdal Sakız, Kurudere Mahallesi ile Hendek ilçe sınırı arasındaki Çamdağı ormanlık alanda aracının içinde tüfekle vurulmuş halde bulunduğu ortaya çıktı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Baş ve göğüs kısmında mermi olduğu ayrıca elinde de tüfek mermi izi olduğu tespit edilen Erdal Sakız'ın cansız bedeni otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsündeki Otopsi Merkezi'ne gönderildi.

Erdal Sakız cinayetinde flaş gelişme! Üç çocuk babası adam ölü bulunmuştu: Erdal Sakız’ın katili bulundu mu, kim çıktı, gelişme var mı?

Erdal Sakız'ın cesedi otopsi işlemleri sonrası bugün Kurudere Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.Jandarma ekipleri, konunun cinayet mi yoksa intihar mı olduğu yönünde araştırmalarını sürdürüyor.

RÜYASINDA GÖRDÜ

Öte yandan, kaybolduğu günün sabahında kendisini rüyasında öldüğünü görüp, rüyasını kız arkadaşı Nergis hanımla paylaşan Erdal Sakız, "Beni öldürmeye çalışıyorlar" diyerek rüyasını anlatmıştı.Erdal Sakız'dan ayrılan kız arkadaşı, kaybolduğunu duyunca onu aramak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurmuştu.

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