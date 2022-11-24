Haberler Yaşam Erdal Sakız cinayetinde flaş gelişme! Üç çocuk babası adam ölü bulunmuştu: Erdal Sakız’ın katili bulundu mu, kim çıktı, gelişme var mı?

Giriş Tarihi: 24.11.2022 11:04 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022 11:08

Erdal Sakız cinayetinde flaş gelişme! Üç çocuk babası adam ölü bulunmuştu: Erdal Sakız’ın katili bulundu mu, kim çıktı, gelişme var mı?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Erdal Sakız'ın katili aranıyor. Yaklaşık 10 gün önce Karasu'nun Kurudere Mahallesi'ndeki evinden aracıyla ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan adamın cansız bedeni aracının içerisinde tüfekle vurulmuş halde bulundu. Ailesi, olayın çözülmesi için Müge Anlı programına başvururken milyonlar "Erdal Sakız'ın katili bulundu mu, kim çıktı, gelişme var mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. Korkunç cinayetin perde arkasıyla ilgili yeni gelişmeler ortaya çıkmaya başladı. Peki, Erdal Sakız'ın katili bulundu mu, kim çıktı, gelişme var mı? İşte son durum ve detaylar.