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Erdoğan, çaya davet ettiği öğrencileri 'de ağırladı

AA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 04.12.2018 17:48 Güncelleme Tarihi: 04.12.2018 17:50
Erdoğan, çaya davet ettiği öğrencileri Külliye'de ağırladı

Türkiye Cumhurbaşkanı , 'nı ziyaretleri sırasında yanlarına giderek çaya davet ettiği Adana Ticaret Odası Anadolu Lisesi öğrencilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde misafir etti.

Erdoğan, çaya davet ettiği öğrencileri Külliye'de ağırladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arjantin'deki G20 Liderler Zirvesi'in ardından gerçekleştirdiği Paraguay ve Venezuela ziyaretlerini tamamlayarak Ankara'ya dönüşünde, 'nı ziyaret eden Adana Ticaret Odası Anadolu Lisesi öğrencilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı.

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Erdoğan, çaya davet ettiği öğrencileri Külliye'de ağırladı

Esenboğa Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçen Erdoğan, bu sırada 'nı ziyaret eden Adana Ticaret Odası Anadolu Lisesi öğrencilerini gördü.

Erdoğan, çaya davet ettiği öğrencileri Külliye'de ağırladı

Makam arabasından inip gençlerin yanına giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Erdoğan, çaya davet ettiği öğrencileri Külliye'de ağırladı

Adana Ticaret Odası Anadolu Lisesi öğrencilerini çaya davet eden Erdoğan, öğrencileri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki konutunda ağırladı

Erdoğan, çaya davet ettiği öğrencileri Külliye'de ağırladı

Burada liseli gençlerle bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı da eşlik etti.

Erdoğan, çaya davet ettiği öğrencileri Külliye'de ağırladı
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