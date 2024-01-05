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Erkeklerin düğmelerinin sağda, kadınlarınınkinin neden solda olduğunu biliyor muydunuz?
Giriş Tarihi: 05.01.2024 10:20
Güncelleme Tarihi: 05.01.2024
10:22
Erkeklerin düğmelerinin sağda, kadınlarınınkinin neden solda olduğunu biliyor muydunuz?
Gündelik hayatta karşılaştığımız bazı durumlar, hayatımızı kolaylaştırmak adına o şekilde tasarlanıyor. Ancak bu tasarımların arkasında bir mantık yatıyor. Hepimizin sıkça giydiği gömlek ve ceket gibi kıyafetlerde kadın ve erkeklerin düğmelerinin farklı olmasının ise hiç bilmediğimiz bir sebebi bulunuyor. Yüksel Aytuğ, son yazısında bu ilginç bilgiye değiniyor ve neden erkeklerin düğmelerinin sağda, kadınlarınkinin solda olduğunu açıklıyor. İşte nedeni…