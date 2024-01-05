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Haberler Yaşam Erkeklerin düğmelerinin sağda, kadınlarınınkinin neden solda olduğunu biliyor muydunuz?
Giriş Tarihi: 05.01.2024 10:20 Güncelleme Tarihi: 05.01.2024 10:22

Erkeklerin düğmelerinin sağda, kadınlarınınkinin neden solda olduğunu biliyor muydunuz?

Gündelik hayatta karşılaştığımız bazı durumlar, hayatımızı kolaylaştırmak adına o şekilde tasarlanıyor. Ancak bu tasarımların arkasında bir mantık yatıyor. Hepimizin sıkça giydiği gömlek ve ceket gibi kıyafetlerde kadın ve erkeklerin düğmelerinin farklı olmasının ise hiç bilmediğimiz bir sebebi bulunuyor. Yüksel Aytuğ, son yazısında bu ilginç bilgiye değiniyor ve neden erkeklerin düğmelerinin sağda, kadınlarınkinin solda olduğunu açıklıyor. İşte nedeni…

Erkeklerin düğmelerinin sağda, kadınlarınınkinin neden solda olduğunu biliyor muydunuz?

Düğmelerin hayatımızda girdiği yıllarda erkeklerin kılıç taşıması bunda büyük bir rol oynuyormuş.

Erkeklerin düğmelerinin sağda, kadınlarınınkinin neden solda olduğunu biliyor muydunuz?

Sol taraftaki kılıç, kınından çekilirken cekete takılmasın diye erkek düğmeleri sağ tarafa dikilirdi. Kadınların düğmelerinin ise solda olması tek başlarına iliklemeyi zorlaştırsa da genelde bu dönemde kadınların düğmelerini hizmetçilerine ya da eşlerine yaptırdıklarından ilikleyip açan ikinci kişinin rahat edebileceği yöne yani sola dikilmiş.

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Erkeklerin düğmelerinin sağda, kadınlarınınkinin neden solda olduğunu biliyor muydunuz?

GÖZLÜKLER 1284'TEN BERİ VAR

Bir şey okumaya ihtiyaç duyduğunuzda, ayna büyüklüğünde bir cam parçasını yüzünüze kaldırmak zorunda kaldığınızı hayal edin. Bu, İtalya'daki bazı girişimci insanların camı ve ağır çerçeveleri sonunda buruna takılabilecek kadar küçülttüğü 13. yüzyıldan önce insanlığın görme sorunları için bulduğu en iyi çözümdü.

Erkeklerin düğmelerinin sağda, kadınlarınınkinin neden solda olduğunu biliyor muydunuz?

Bir süre sonra İspanyol gözlük üreticileri, gözlüğün kullanıcının yüzünde kalabilmesi için çerçeveye kurdeleler takma fikrini ortaya attılar. Nihayet 1700'lü yıllarda bu şeritlerin yerini günümüz gözlüklerinin sahip olduğu şeklini aldı ve gözlüklerin burun ve kulaklara rahatça oturmasını sağladı.

Erkeklerin düğmelerinin sağda, kadınlarınınkinin neden solda olduğunu biliyor muydunuz?

KALEM KAPAKLARINDAKİ DELİKLERİN SIRRI

Bir dahaki sefere seri üretilen bir tükenmez kaleme baktığınızda, kapağın üst kısmına daha yakından bakın. Burada bir delik var.

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