Erkeklerin düğmelerinin sağda, kadınlarınınkinin neden solda olduğunu biliyor muydunuz?

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Bir şey okumaya ihtiyaç duyduğunuzda, ayna büyüklüğünde bir cam parçasını yüzünüze kaldırmak zorunda kaldığınızı hayal edin. Bu, İtalya'daki bazı girişimci insanların camı ve ağır çerçeveleri sonunda buruna takılabilecek kadar küçülttüğü 13. yüzyıldan önce insanlığın görme sorunları için bulduğu en iyi çözümdü.