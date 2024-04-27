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ERZİNCAN DEPREM SON DAKİKA | 27 Nisan Kandilli ve AFAD verileri ile Erzincan’da deprem mi oldu, hangi iller etkilendi?
Giriş Tarihi: 27.04.2024 06:12
Güncelleme Tarihi: 27.04.2024
06:12
Son dakika Erzincan'da hissedilen deprem haberi geldi. Tercan merkezli meydana gelen sarsıntı Kandilli Rasathanesi ve AFAD listesi ile beraber verileri paylaşıldı. Bu noktada ''Az önce Erzincan'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt arayanlar araştırmalara başladılar. Şiddeti, büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgileri kamuoyuyla paylaşılan sarsıntının detayları