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Haberler Yaşam ERZİNCAN DEPREM SON DAKİKA | 27 Nisan Kandilli ve AFAD verileri ile Erzincan’da deprem mi oldu, hangi iller etkilendi?
Giriş Tarihi: 27.04.2024 06:12 Güncelleme Tarihi: 27.04.2024 06:12

ERZİNCAN DEPREM SON DAKİKA | 27 Nisan Kandilli ve AFAD verileri ile Erzincan’da deprem mi oldu, hangi iller etkilendi?

Son dakika Erzincan'da hissedilen deprem haberi geldi. Tercan merkezli meydana gelen sarsıntı Kandilli Rasathanesi ve AFAD listesi ile beraber verileri paylaşıldı. Bu noktada ''Az önce Erzincan'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt arayanlar araştırmalara başladılar. Şiddeti, büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgileri kamuoyuyla paylaşılan sarsıntının detayları

ERZİNCAN DEPREM SON DAKİKA | 27 Nisan Kandilli ve AFAD verileri ile Erzincan’da deprem mi oldu, hangi iller etkilendi?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) tarafından yaylanan bilgiye göre, saat 01:30'da merkez üssü Tercan olan bir sarsıntı meydana geldi. Sarsıntıyı hissedenler AFAD ve Kandilli verilerine yöneldi. Bölge sakinleri Erzincan'da deprem mi oldu, ne zaman oldu, şiddeti ve derinliği kaç? şeklinde araştırmalara başladılar. İşte detaylar...

ERZİNCAN DEPREM SON DAKİKA | 27 Nisan Kandilli ve AFAD verileri ile Erzincan’da deprem mi oldu, hangi iller etkilendi?

SON DAKİKA ERZİNCAN DEPREM

Büyüklük:4.1 (Ml)

Yer:Tercan Erzincan

Tarih:2024-04-27

Saat:01:30:36 TSİ

Derinlik:5.0 km

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ERZİNCAN DEPREM SON DAKİKA | 27 Nisan Kandilli ve AFAD verileri ile Erzincan’da deprem mi oldu, hangi iller etkilendi?

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

ERZİNCAN DEPREM SON DAKİKA | 27 Nisan Kandilli ve AFAD verileri ile Erzincan’da deprem mi oldu, hangi iller etkilendi?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

ERZİNCAN DEPREM SON DAKİKA | 27 Nisan Kandilli ve AFAD verileri ile Erzincan’da deprem mi oldu, hangi iller etkilendi?

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

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