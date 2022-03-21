Erzurum ve Kars’ta yarın okullar tatil mi? 22 Mart 2022 Salı Kars ve Erzurum’da okullar tatil mi, valilikten açıklama geldi mi?

Yaklaşık iki haftadır etkili olan yoğun kar yağışı, Marmara'da etkisini azaltsa da yurdun belli bölgelerinde devam ediyor. Olumsuz hava koşulları, geçtiğimiz haftalarda okulların tatil edilmesine neden olmuştu. Şimdi de yurt genelinde "yarın okullar tatil mi? sorusu yanıt arıyor. Cevap arayan iller arasında Erzurum ve Kars da var. Doğu Anadolu Bölgesi'nde devam eden kar yağışı için gözler Erzurum Valiliği ve Kars Valiliği açıklamalarında. Peki, Erzurum'da yarın okullar tatil mi, Kars'ta yarın okullar tatil mi? İşte cevabı…