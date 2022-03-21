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Haberler Yaşam Erzurum ve Kars’ta yarın okullar tatil mi? 22 Mart 2022 Salı Kars ve Erzurum'da okullar tatil mi, valilikten açıklama geldi mi?
Giriş Tarihi: 21.03.2022 21:33 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022 21:33

Erzurum ve Kars’ta yarın okullar tatil mi? 22 Mart 2022 Salı Kars ve Erzurum'da okullar tatil mi, valilikten açıklama geldi mi?

Yaklaşık iki haftadır etkili olan yoğun kar yağışı, Marmara'da etkisini azaltsa da yurdun belli bölgelerinde devam ediyor. Olumsuz hava koşulları, geçtiğimiz haftalarda okulların tatil edilmesine neden olmuştu. Şimdi de yurt genelinde "yarın okullar tatil mi? sorusu yanıt arıyor. Cevap arayan iller arasında Erzurum ve Kars da var. Doğu Anadolu Bölgesi'nde devam eden kar yağışı için gözler Erzurum Valiliği ve Kars Valiliği açıklamalarında. Peki, Erzurum'da yarın okullar tatil mi, Kars'ta yarın okullar tatil mi? İşte cevabı…

Erzurum ve Kars’ta yarın okullar tatil mi? 22 Mart 2022 Salı Kars ve Erzurum’da okullar tatil mi, valilikten açıklama geldi mi?

Yurdu etkisi altına alan ve sosyal hayatta aksaklıklara neden olan şiddetli kar yağışı ve fırtına ilki haftadır eğitim ve öğretime ara verilmesine neden oluyor. Hafta başında da çeşitli bölgelerde okullar tatil edildi. Yarın için de kar tatili açıklamaları takip ediliyor. Erzurum ve Kars da o iller arasında. İllerde hala yoğun kar yağışı devam ediyor. Hava durumunun ardından "Kars ve Erzurum'da yarın okullar tatil mi" sorusu yanıt arıyor. İşte detaylar…

Erzurum ve Kars’ta yarın okullar tatil mi? 22 Mart 2022 Salı Kars ve Erzurum’da okullar tatil mi, valilikten açıklama geldi mi?

ERZURUM'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Geçtiğimiz hafta bazı ilçelerinde eğitim öğretime kar tatili arası veren Erzurum Valiliği'nden herhangi bir açıklama gelmedi. Açıklama geldiğinde haberimizde olacak.

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Erzurum ve Kars’ta yarın okullar tatil mi? 22 Mart 2022 Salı Kars ve Erzurum’da okullar tatil mi, valilikten açıklama geldi mi?

KARS'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 22 MART 2022

Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın için tatil edildi.

Konuyla ilgili Kars Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Devam eden olumsuz hava koşulları, don, buzlanma ve ulaşımda aksamalar nedeniyle, ilimiz genelinde eğitim-öğretime 22.03.2022 Salı günü 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca; malul, hamile ve engelli kamu personeli de idari izinli sayılacaklardır" denildi.

Erzurum ve Kars’ta yarın okullar tatil mi? 22 Mart 2022 Salı Kars ve Erzurum’da okullar tatil mi, valilikten açıklama geldi mi?

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Çok bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Erzurum ve Kars’ta yarın okullar tatil mi? 22 Mart 2022 Salı Kars ve Erzurum’da okullar tatil mi, valilikten açıklama geldi mi?

Erzurum: Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı.

Kars: Çok bulutlu ve kar yağışlı.

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