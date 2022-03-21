Erzurum ve Kars’ta yarın okullar tatil mi? 22 Mart 2022 Salı Kars ve Erzurum’da okullar tatil mi, valilikten açıklama geldi mi?

Yurdu etkisi altına alan ve sosyal hayatta aksaklıklara neden olan şiddetli kar yağışı ve fırtına ilki haftadır eğitim ve öğretime ara verilmesine neden oluyor. Hafta başında da çeşitli bölgelerde okullar tatil edildi. Yarın için de kar tatili açıklamaları takip ediliyor. Erzurum ve Kars da o iller arasında. İllerde hala yoğun kar yağışı devam ediyor. Hava durumunun ardından "Kars ve Erzurum'da yarın okullar tatil mi" sorusu yanıt arıyor. İşte detaylar…