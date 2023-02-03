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Esenyurt’ta dehşet! Gerçeği not kağıtları ortaya çıkardı: "Cinayete teşebbüs var"
Giriş Tarihi: 03.02.2023 14:56
Güncelleme Tarihi: 03.02.2023
14:59
Esenyurt’ta dehşet! Gerçeği not kağıtları ortaya çıkardı: "Cinayete teşebbüs var"
Esenyurt'ta pencereden atlayan Emine Özdemir (36) yoğun bakımda tedavi görürken evden çıkan not kağıtları yaşadığı dehşeti ortaya çıkardı. Özdemir yaşadıklarını "Başıma bir şey gelmesi durumunda sorumlusu Muhammed Özdemir'dir. En ufak bir şey olduğunda beni hemen dövüyor. Yanına gelmeseydim bana kezzap atacağını söyledi. 2 ay önce 60 tane ilaç içtim" diyerek kağıda döktüğü belirlendi.