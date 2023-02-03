Esenyurt’ta dehşet! Gerçeği not kağıtları ortaya çıkardı: "Cinayete teşebbüs var"

"GEREKEN CEZAYI TALEP EDİYORUZ"

Emine Özdemir'in kardeşi Ömer Kanber, ablasının nişanlısından ayrıldığı dönemde, psikolojik olarak kötü bir döneminde, Muhammed Özdemir'le sosyal medya üzerinden tanıştığını anlattı. Kanber, "Evliymiş, geçim sıkıntısından dolayı eşiyle huzursuzluk yaşarken ablamla tanıştı. Eşinden boşanacağını söylüyor. Ablam da psikolojik olarak çöküntü içindeydi. Bu durumdan yararlanarak, 'Boşanıp seni alacağım' dedi. Ablam da kaçıp gitmiş. Bizim hiçbir şeyden haberimiz yok. Daha sonra bir ay beraber yaşıyorlar. Ablam sonrasında kandırıldığı anlıyor. Şiddet görmüş o süreç içerisinde. Evimize döndü, sığındı. Biz sahip çıktık. Ablam, 'Ben onu evliliğe ikna etmek istediğim için sinirlenip beni dövdü' dedi. Biz de bu şiddetin sonrasında da devam edeceği konusunda uyardık. Buna rağmen gitmek istedi. Gitmeden önce, eşinden ayrılıp ablamla evlendi. Evlendikten sonra şiddetin yanı sıra, 'Ruh hastasısın' gibi ifadeler kullanıp, psikolojisini bozup, hayatını zindana çevirdi. Muhammed Özdemir'den her konuda şikayetçiyiz" diye konuştu.