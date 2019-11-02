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'u karıştıran iddia; Olaylara polis müdahale etti

'ta iddiası üzerine çıkan olaylara polis müdahale etti.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 02.11.2019 15:39 Güncelleme Tarihi: 02.11.2019 15:41
Esenyurt'u karıştıran iddia; Olaylara polis müdahale etti

Olay, Atatürk Mahallesi 2206 sokakta meydana geldi.

Esenyurt'u karıştıran iddia; Olaylara polis müdahale etti

İddiaya göre 13 ve 15 yaşlarındaki iki erkek çocuğu, komşularının 6 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulundu.

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Esenyurt'u karıştıran iddia; Olaylara polis müdahale etti

Yaşanan olayı öğrenen aile, karşı binada oturan çocukların evlerine sopa ve taşlarla saldırdı.

Esenyurt'u karıştıran iddia; Olaylara polis müdahale etti

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde öfkeli kalabalığın evin camlarını sopalarla kırdığı görülüyor.

Esenyurt'u karıştıran iddia; Olaylara polis müdahale etti

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sokağa gelen ekipler istismarı gerçekleştirdikleri iddia edilen çocukların evleri önünde önlem aldı.

Esenyurt'u karıştıran iddia; Olaylara polis müdahale etti

Aileyi evden çıkarmak için olay yerine çevik kuvvet ve zırhlı araç sevk edildi.

Esenyurt'u karıştıran iddia; Olaylara polis müdahale etti

KALABALIK İLE POLİS ARASINDA ARBEDE

İstismarı gerçekleştirdiği iddia edilen iki çocuğun aileleri binadan çıkarılırken, sokakta toplanan kalabalık tekrar saldırdı.

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