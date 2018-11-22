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Eşi 20 gün evden gidince...

Giriş Tarihi: 22.11.2018 11:24 Güncelleme Tarihi: 22.11.2018 15:00
Eşi 20 gün evden gidince...

Sosyal medya bu adamı konuştu!

Eşi 20 gün evden gidince...

Eşi ve kızının 20 günlük yokluğunu fırsat bilen adam eşine inanılmaz bir sürpriz hazırladı.

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Eşi 20 gün evden gidince...

Eskiyen ofislerini tek başına tadilata sokan adam bu süreci videoya alarak görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Eşi 20 gün evden gidince...

Önce badana boya yapan adam daha sonra yerin parkelerini sökerek yeni koyu renk parkeler döşedi.

Eşi 20 gün evden gidince...

Ardından başka bir odada masa ve raf tasarlayan adam daha sonra mutfaka getirdi.

Eşi 20 gün evden gidince...

Görüntülerde odayı eşine gösterdiği anlar da yer alıyor.

Eşi 20 gün evden gidince...

Gözlerine inanamayan kadın eşine bu sürpriz için teşekkür ederek sarılıyor.

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