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Eşi, kayınvalidesi ve kayınbiraderini katletti! Savunması tüyler ürpertti: Kanlı fotoğraflarını çekip…
Giriş Tarihi: 09.05.2024 16:10
Güncelleme Tarihi: 09.05.2024
16:10
Eşi, kayınvalidesi ve kayınbiraderini katletti! Savunması tüyler ürpertti: Kanlı fotoğraflarını çekip…
Adana'da Özgür Durmuş, eşi, kayınvalidesi ve engelli kayınbiraderini vahşice katletti. 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıl hapis istenen caninin duruşmadaki savunması tüyler ürpertti: Kanlı fotoğraflarını çekip…