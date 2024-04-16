Eski eşi ile kızını vahşice öldürmüştü: O caninin cezası belli oldu!

'SİZ BANA İHANET ETTİNİZ DEYİP ATEŞ ETTİM'

Bekir Doğan, polise verdiği ifadesinde, ''Son zamanlarda eski eşimle yeniden görüşmeye başladık. Dün geceyi de onun evinde geçirdim. Zaman zaman da onun evinde kalıyordum. 3 ay önce anlaşmalı boşandık ama konuşuyorduk. Ayşe'nin başkasıyla da görüştüğünü fark ettim. Sabah tartışmaya başladık. Siz bana ihanet ettiniz deyip ateş ettim" dedi. Doğan, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.