Haberler
Yaşam
Eski eşi ile kızını vahşice öldürmüştü: O caninin cezası belli oldu!
Giriş Tarihi: 16.04.2024 17:11
Güncelleme Tarihi: 16.04.2024
17:11
Eski eşi ile kızını vahşice öldürmüştü: O caninin cezası belli oldu!
Konya'da diş teknisyeni Bekir Doğan boşandığı Ayşe Gezer ile kızı Gözde Nur Doğan'ı av tüfeğiyle vurarak katletti. Tutuklanan Doğan hakkında 'boşandığı eski eşi kasten öldürme', 'alt soydan akrabayı kasten öldürme' suçlarından iki kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi.