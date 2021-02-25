Haberler
Yaşam
Eski kasa BMW'sini onlara bırakmıştı! Döndüğünde gözlerine inanamadı!
Giriş Tarihi: 25.02.2021 19:16
Güncelleme Tarihi: 10.09.2022
01:37
Eski kasa BMW'sini onlara bırakmıştı! Döndüğünde gözlerine inanamadı!
Eski kasa BMW otomobilini revize etmeleri için Türk ustalarının ellerine emanet eden araç sahibi geri geldiğinde gördüğü manzara karşısında şoke oldu. TRT'de yayınlanan %100 Oto programında izleyiciler, yolların efsane otomobillerinden BMW'nin yeniden doğuşuna tanık oldu. İşte muhteşem geri dönüşün aşama aşama kareleri...