HaberlerYaşamEski kasa Volkswagen Golf'ünü onlara bırakmıştı! Geri döndüğünde manzara karşısında şoke oldu!
Giriş Tarihi: 08.06.2021 01:45Güncelleme Tarihi: 08.06.2021 01:45
Eski kasa Volkswagen Golf'ünü onlara bırakmıştı! Geri döndüğünde manzara karşısında şoke oldu!
TRT ekranlarının ev sahipliği yaptığı %100 Oto isimli program bir dönemin yıldızı olan eski otomobilleri yeniden hayata döndürmeye devam ediyor. Bu bölümde 1998 model eski kasa bir Volkswagen Golf'ün yeniden doğuşuna tanıklık ediyoruz.