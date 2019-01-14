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Eski seçim sandıkları oldu

Giriş Tarihi: 14.01.2019 12:08 Güncelleme Tarihi: 14.01.2019 12:13
Eski seçim sandıkları yuva oldu

Kırıkkale'de ilkokul öğrencileri, kedi, köpek ve kuşların soğuk havalardan etkilenmemesi amacıyla eski seçim sandıkları ve atık malzemeleri kullanarak yuvalar yaptı.

Eski seçim sandıkları yuva oldu

Karakeçili İlkokulu öğrencileri, öğretmenlerin ve velilerin desteğiyle soğuk ve karlı geçen kış mevsiminde kedi, köpek ve kuşları soğuktan korumak için proje başlattı.

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Eski seçim sandıkları yuva oldu

Yüksek Seçim Kurulu'nun kullanmadığı eski ahşap seçim sandıkları ve öğrencilerin evlerinden getirdiği damacana, meyve kasaları, karton kutular gibi malzemelerle el emeğiyle hazırlanan yuvalar, okul bahçesine yerleştirildi.

Eski seçim sandıkları yuva oldu

Sokak hayvanlarının korunması için toplumsal duyarlılığın artırılması amacıyla yürütülen ve tüm okulun katılımıyla gerçekleşen projeyle diğer okullara ve illere örnek olunması hedefleniyor.

Eski seçim sandıkları yuva oldu

Karakeçili Kaymakamı Kemal Sefa Gökmenoğlu yaptığı açıklamada, projeye kaymakamlık olarak destek verdiklerini söyledi.

Eski seçim sandıkları yuva oldu

Kış mevsiminde sokak hayvanlarının ve kuşların dışarıda kalmaması için toplumun duyarlı olması gerektiğini belirten Gökmenoğlu, "Öğrencilerimiz, Yüksek Seçim Kurulu'na ait 30-40 yıl öncesinden kalma, kullanılmayan çürümeye terk edilmiş seçim sandıklarından sokak hayvanlarına yaptı. Sandıklara hayvanların girip çıkması için 'göz' açtılar. Güzelce boyadılar, yuva haline getirdiler, yerlerine yerleştirdiler. Soğuk kış günlerinde öğrencilerimiz sıcak bir dokunuş yapıyor. Proje başladı başlayalı kedilerimize ve diğer hayvanlara süt yetiştiremiyoruz. Bu yaşta bu yavrularımıza hayvan sevgisini kazandırdığımız takdirde ömür boyu bu sevginin gideceğine inanıyoruz" dedi.

Eski seçim sandıkları yuva oldu

Okul Müdürü Haydar Duruakan da projeyle soğuk kış günlerinde hayvanların sıcak bir yuvaya kavuşmalarının sağlandığına işaret etti.

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