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Haberler Yaşam Eski sevgiliye mahkemeden "alkollü yaklaşma" kararı! Kızına attığı konum hayatını kurtardı
Giriş Tarihi: 17.04.2024 08:59 Güncelleme Tarihi: 17.04.2024 08:59

Eski sevgiliye mahkemeden "alkollü yaklaşma" kararı! Kızına attığı konum hayatını kurtardı

Bir süredir ilişkilerinde sorun yaşayan Gazi ve Birgül çifti yeni yıla yeni hedeflerle girdi. Ancak ikili tartışıp Birgül K.'nin ayrılmak istemesi üzerine Gazi B. çılgına döndü ve tehditler savurdu. Kızına konum atan kadını polis ekipleri kurtardı. Talihsiz kadının başvurduğu mahkeme, Gazi B.'nin 2 ay süreyle eski sevgilisinin konutuna ve işyerine yaklaşmamasına, iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdi. Mahkeme ayrıca Gazi B.'nin Birgül K.'nin bulunduğu yerlerde alkol kullanmamasına, bu maddenin etkisindeyken eski sevgilisinin bulunduğu yerlere yaklaşmamasına da hükmetti.

ARZU KAYA
Eski sevgiliye mahkemeden alkollü yaklaşma kararı! Kızına attığı konum hayatını kurtardı

Olay yeni yılın ilk günü İstanbul Maltepe'de yaşandı. Gazi B. ile Birgül K. bir süredir birlikteliklerinde sorun yaşıyordu. Yeni yıla yeni umutlarla girmek isteyen ikili başaramadı, alkol alırken aralarında tartışma çıktı. Genç kadın ilişkiyi sonlandırmak istediğinde sevgilisinin tehdidi ile karşılaştı. Can güvenliğinin olmamasından korkan kadın hem kızına konum attı, genç kadının kızı polisleri aradı.

Eski sevgiliye mahkemeden alkollü yaklaşma kararı! Kızına attığı konum hayatını kurtardı

BULUNDUĞU YERE YAKLAŞAMAYACAK, ALKOL ALAMAYACAK

Polis ekiplerine şikayetçi olduğunu söyleyen kadın koruma kararı aldırdı. İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi geniş kapsamlı bir koruma kararına imza attı.

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Eski sevgiliye mahkemeden alkollü yaklaşma kararı! Kızına attığı konum hayatını kurtardı

Mahkeme 2 ay süreyle Gazi B.'nin eski sevgilisinin konutuna ve iş yerine yaklaşmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdi. Mahkeme ayrıca Gazi B.'nin Birgül K.'nin bulunduğu yerlerde alkol kullanmamasına, bu maddenin etkisindeyken eski sevgilisinin bulunduğu yerlere yaklaşmamasına hükmetti.

Eski sevgiliye mahkemeden alkollü yaklaşma kararı! Kızına attığı konum hayatını kurtardı

"YA BENİMSİN YA TOPRAĞIN"

Eski sevgilisinin kendisinden şikayetçi olup koruma kararı aldırmasını hazmedemeyen adam da harekete geçti. "Can güvenliğim yok" diyerek genç kadını şikayet etti. Asıl ayrılmak isteyenin kendisi olduğunu ve Birgül K.'nin bıçakla üzerine yürüdüğünü iddia eden Gazi B. karşı atağa geçti. "Olay günü 'Benden ayrılamazsın, ayrılırsan seni öldürürüm' dedi.

Eski sevgiliye mahkemeden alkollü yaklaşma kararı! Kızına attığı konum hayatını kurtardı

Şimdi sürekli beni arayarak 'Tekrar beraber olalım. Ya benim olacaksın ya toprağın. Seni başkalarına yar etmem' diyerek tehdit ediyor. Aileme de 'Sizi süründüreceğim, çekeceğiniz var benden' diyor. Annem babam yaşlı, evde korkarak yaşıyorlar. Dışarı çıkamıyorlar" dedi.

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