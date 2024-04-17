Eski sevgiliye mahkemeden "alkollü yaklaşma" kararı! Kızına attığı konum hayatını kurtardı

Şimdi sürekli beni arayarak 'Tekrar beraber olalım. Ya benim olacaksın ya toprağın. Seni başkalarına yar etmem' diyerek tehdit ediyor. Aileme de 'Sizi süründüreceğim, çekeceğiniz var benden' diyor. Annem babam yaşlı, evde korkarak yaşıyorlar. Dışarı çıkamıyorlar" dedi.