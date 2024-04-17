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Eski sevgiliye mahkemeden "alkollü yaklaşma" kararı! Kızına attığı konum hayatını kurtardı
Giriş Tarihi: 17.04.2024 08:59
Güncelleme Tarihi: 17.04.2024
08:59
Eski sevgiliye mahkemeden "alkollü yaklaşma" kararı! Kızına attığı konum hayatını kurtardı
Bir süredir ilişkilerinde sorun yaşayan Gazi ve Birgül çifti yeni yıla yeni hedeflerle girdi. Ancak ikili tartışıp Birgül K.'nin ayrılmak istemesi üzerine Gazi B. çılgına döndü ve tehditler savurdu. Kızına konum atan kadını polis ekipleri kurtardı. Talihsiz kadının başvurduğu mahkeme, Gazi B.'nin 2 ay süreyle eski sevgilisinin konutuna ve işyerine yaklaşmamasına, iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdi. Mahkeme ayrıca Gazi B.'nin Birgül K.'nin bulunduğu yerlerde alkol kullanmamasına, bu maddenin etkisindeyken eski sevgilisinin bulunduğu yerlere yaklaşmamasına da hükmetti.