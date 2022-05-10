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Haberler Yaşam Eski tip sürücü belgesine sahip olanlar dikkat! Ehliyet yenileme son tarih belli oldu
Giriş Tarihi: 10.05.2022 15:54 Güncelleme Tarihi: 10.05.2022 15:56

Eski tip sürücü belgesine sahip olanlar dikkat! Ehliyet yenileme son tarih belli oldu

Ehliyet yenileme işlemi yeni ehliyet sistemine geçilmesinin ardından gündemden düşmüyor. Eski tip sürücü belgelerine sahip olanların yeni tarz çipli ehliyete geçiş süreleri belirlendi. 1 Ocak 2016 tarihi öncesinde çıkan sürücü belgesine sahip olanların son tarih gelmeden ehliyet yenileme yapması gerekiyor. Ehliyet yenileme randevusu Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinden ya da telefon ile alınabiliyor. Ehliyet yenileme son tarih ardından eski tip sürücü belgeleri geçersiz sayılacak ve kullananlara cezai işlem uygulanacak. İşte 2022 ehliyet yenileme son tarih…

Eski tip sürücü belgesine sahip olanlar dikkat! Ehliyet yenileme son tarih belli oldu

Ehliyet yenileme son tarih 2022 yılı içinde geliyor. Dijitalleşme süreci kapsamında yenilenmesi gereken eski tip sürücü belgelerine veda ediliyor. Yeni ehliyetler çip ve dijital imza ile daha güvenlikli olacak. Bakanlık tarafından duyurulan ehliyet yenileme son gün geçtiği takdirde idari para cezasını beraberinde getirecek. Yıl içinde sona erecek eski tip belgeler için son uyarılar yapılıyor. İşte 2022 ehliyet yenileme son tarih ve sürücü belgesi yenileme hakkında detaylar…

Eski tip sürücü belgesine sahip olanlar dikkat! Ehliyet yenileme son tarih belli oldu

ESKİ EHLİYETLER İÇİN SON UYARILAR!

1 Ocak 2016 tarihi öncesinde düzenlenmiş ehliyetler 2022 yılı içerisinde geçerliliğini yetirecek. İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen ehliyet yenileme son tarih ardından eski tip sürücü belgesi kullanmaya devam edenlere idari para cezası kesilecek.

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Eski tip sürücü belgesine sahip olanlar dikkat! Ehliyet yenileme son tarih belli oldu

1 Ocak 2016 tarihi sonrasında ehliyet alanlar ya da bu tarihin ardından ehliyetlerini yenileyenlerin herhangi bir işlem yapmasına gerek kalmayacak. Bu noktada ehliyet belgeniz üzerindeki düzenlenme ya da yenilenme tarihini kontrol edebilirsiniz

Eski tip sürücü belgesine sahip olanlar dikkat! Ehliyet yenileme son tarih belli oldu

YILSONUNDA TARİH OLUYOR

İçişleri Bakanlığı tarafından verilen ehliyet yenileme son gün 31 Aralık 2022 olarak belirlendi. Bu yıl 31 Aralık tarihi Cumartesi gününe denk geldiğinden son tarih beklenmeden randevu alınması oldukça önemli.

Eski tip sürücü belgesine sahip olanlar dikkat! Ehliyet yenileme son tarih belli oldu

Randevu alıp gerekli belgelerle birlikte sürücü belgesi yenileme işlemi yapılmasının arından kısa bir süre içinde yeni ehliyet ilgili kişilere ulaştırılacak.

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