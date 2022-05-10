Eski tip sürücü belgesine sahip olanlar dikkat! Ehliyet yenileme son tarih belli oldu

Ehliyet yenileme işlemi yeni ehliyet sistemine geçilmesinin ardından gündemden düşmüyor. Eski tip sürücü belgelerine sahip olanların yeni tarz çipli ehliyete geçiş süreleri belirlendi. 1 Ocak 2016 tarihi öncesinde çıkan sürücü belgesine sahip olanların son tarih gelmeden ehliyet yenileme yapması gerekiyor. Ehliyet yenileme randevusu Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinden ya da telefon ile alınabiliyor. Ehliyet yenileme son tarih ardından eski tip sürücü belgeleri geçersiz sayılacak ve kullananlara cezai işlem uygulanacak. İşte 2022 ehliyet yenileme son tarih…