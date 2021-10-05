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Haberler Yaşam Üniversite öğrencilerinin dikkatine: Valilik açıkladı: İptal edildi!
Giriş Tarihi: 05.10.2021 12:57 Güncelleme Tarihi: 05.10.2021 13:10

Üniversite öğrencilerinin dikkatine: Valilik açıkladı: İptal edildi!

Eskişehir'de yüz yüze eğitim gören üniversite öğrencilerinden 2 doz aşı olmayanlar için istenen PCR testi zorunluluğu iptal edildi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi

Eskişehir’deki öğrencilerin dikkatine! Valilikten PCR testi kararı!

Eskişehir Valiliği'nce internet sitesinden yapılan açıklamada, yüz yüze eğitim gören üniversite öğrencilerinin yanı sıra okullara girmek isteyen öğrenci velilerinden ve yurtlarda görevli tüm personelden 2 doz Covid-19 aşısı olmayanlar için istenen negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğunun iptal edildiği duyuruldu.

Eskişehir’deki öğrencilerin dikkatine! Valilikten PCR testi kararı!

Açıklamada, "Yapılan değerlendirmeler sonucunda; İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun PCR zorunluluğuna ilişkin 27.08.2021 tarihli ve 39 no'lu kararının 7'nci, 9'uncu ve 10'uncu maddelerinin iptaline oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.

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Eskişehir’deki öğrencilerin dikkatine! Valilikten PCR testi kararı!

Açıklamada, "Yapılan değerlendirmeler sonucunda; İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun PCR zorunluluğuna ilişkin 27.08.2021 tarihli ve 39 no'lu kararının 7'nci, 9'uncu ve 10'uncu maddelerinin iptaline oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.

Eskişehir’deki öğrencilerin dikkatine! Valilikten PCR testi kararı!

Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi'nin yanı sıra Osmangazi ve Eskişehir Teknik üniversitelerinde yaklaşık 70 bin öğrenci örgün eğitim görüyor.

Eskişehir’deki öğrencilerin dikkatine! Valilikten PCR testi kararı!
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