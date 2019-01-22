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  • Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 122. yeni bölümden nefes kesen kareler

Dünyaya Hükümdar Olmaz 122. yeni bölümden nefes kesen kareler

Giriş Tarihi: 22.01.2019 20:10 Güncelleme Tarihi: 22.01.2019 20:11
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 122. yeni bölümden nefes kesen kareler

İlyas'ın cezaevi önünde uğradığı saldırı Çakırbeylileri derinden etkilemiştir.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 122. yeni bölümden nefes kesen kareler

Olanlardan sonra ailenin reisi görevini üstlenen Alparslan, amcasının intikamı alınana kadar tüm düşmanlarını yok etmeye ant içer.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 122. yeni bölümden nefes kesen kareler

Yaşananların asıl sorumlusu 'Façalı Dayı' adıyla anılan Haşmet ise cenazede karşılarına çıkacaktır.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 122. yeni bölümden nefes kesen kareler

Hızır, ailesinin başına musallat olan bu yeni düşmanın gözlerinin içine bakma fırsatı bulur ve daha fazla kan dökülmemesi için teke tek hesaplaşmayı teklif eder.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 122. yeni bölümden nefes kesen kareler

Bu anlaşmaya yanaşmayan Haşmet, yine bir Çakırbeyli kanı akıtmaya hazırlanırken hiç beklemediği bir karşılık bulacaktır.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 122. yeni bölümden nefes kesen kareler

Mertlik nedir bilmeyen düşmanının y��ntemleriyle saldırıya geçen Hızır, kurduğu tuzakla üzerine yapılan tüm planları tersine çevirir.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 122. yeni bölümden nefes kesen kareler
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