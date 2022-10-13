Haberler Yaşam ESNAF DESTEK KREDİSİ MÜJDESİ! 2022 Esnaf kredi ve destek paketi nedir, kimlere verilecek, başvuru ne zaman yapılacak, şartları nelerdir?

Giriş Tarihi: 13.10.2022 08:11 Güncelleme Tarihi: 13.10.2022 08:11

ESNAF DESTEK KREDİSİ MÜJDESİ! 2022 Esnaf kredi ve destek paketi nedir, kimlere verilecek, başvuru ne zaman yapılacak, şartları nelerdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu esnaf kredisi ve destek paketi detayları netleşti. Halkbank vasıtasıyla esnaflara sağlanacak olan düşük faizli ve uzun vadeli krediyle ilgili olarak araştırmalar da hız kazandı. Yapılan açıklamada faiz oranı 7,5 olarak duyurulurken şartları karşılaması halinde vatandaşlara 60 aya kadar vade imkanı sunulacak. Bu noktada "Halkbank esnaf kredi ve destek paketi nedir, kimlere verilecek, başvuru ne zaman yapılacak, şartları nelerdir?" soruları yanıt arıyor. İşte esnaf kredi ve destek paketi başvuru tarihleri – şartları ve tüm detaylar.