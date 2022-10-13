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Giriş Tarihi: 13.10.2022 08:11 Güncelleme Tarihi: 13.10.2022 08:11

ESNAF DESTEK KREDİSİ MÜJDESİ! 2022 Esnaf kredi ve destek paketi nedir, kimlere verilecek, başvuru ne zaman yapılacak, şartları nelerdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu esnaf kredisi ve destek paketi detayları netleşti. Halkbank vasıtasıyla esnaflara sağlanacak olan düşük faizli ve uzun vadeli krediyle ilgili olarak araştırmalar da hız kazandı. Yapılan açıklamada faiz oranı 7,5 olarak duyurulurken şartları karşılaması halinde vatandaşlara 60 aya kadar vade imkanı sunulacak. Bu noktada "Halkbank esnaf kredi ve destek paketi nedir, kimlere verilecek, başvuru ne zaman yapılacak, şartları nelerdir?" soruları yanıt arıyor. İşte esnaf kredi ve destek paketi başvuru tarihleri – şartları ve tüm detaylar.

ESNAF DESTEK KREDİSİ MÜJDESİ! 2022 Esnaf kredi ve destek paketi nedir, kimlere verilecek, başvuru ne zaman yapılacak, şartları nelerdir?

Milyonlarca esnafın merakla beklediği kredi destek paketi başvuruları Halkbank aracılığı ile alınacak ve vatandaşlara sağlanacak. 100 milyar liralık kredi kampanyasına başvuruda bulunmak isteyen binlerce vatandaş "Halkbank esnaf kredi ve destek paketi nedir, kimlere verilecek, başvuru ne zaman yapılacak, şartları nelerdir?" sorularına yanıt aramaya başladı. Öte yandan kredilerdeki üst limitlerde de artış yapıldığını müjdeleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu açıklamayla binlerce esnafın yüreğine su serpti. İşte Halkbank esnaf kredi ve destek paketi detayları.

ESNAF DESTEK KREDİSİ MÜJDESİ! 2022 Esnaf kredi ve destek paketi nedir, kimlere verilecek, başvuru ne zaman yapılacak, şartları nelerdir?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Erdoğan liderliğinde Beştepe'de toplandı. Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası millete seslendi. İşte alınan kararlar;

ESNAFA KREDİ DESTEĞİ

Esnafımız için Halkbank vasıtasıyla 60 ay vadeyle ve yüzde 7,5 faiz oranıyla istifade edebilecekleri 100 milyar liralık bir kredi kampanyası başlatıyoruz.

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ESNAF DESTEK KREDİSİ MÜJDESİ! 2022 Esnaf kredi ve destek paketi nedir, kimlere verilecek, başvuru ne zaman yapılacak, şartları nelerdir?

Sadece bununla kalmıyor, kredi üst limitlerini 350 bin liradan 500 bin liraya, iş yeri edindirme ve taşıt kredisi limitlerini de 1 milyon liradan 1,5 milyon liraya yükseltiyoruz.

ESNAF DESTEK KREDİSİ MÜJDESİ! 2022 Esnaf kredi ve destek paketi nedir, kimlere verilecek, başvuru ne zaman yapılacak, şartları nelerdir?

Genç girişimcilerimizin sıfır faizli kredi limitini 100 bin liradan 300 bin liraya yükseltirken, yaş sınırını da 30'dan 35'e çıkartıyoruz.

ESNAF DESTEK KREDİSİ MÜJDESİ! 2022 Esnaf kredi ve destek paketi nedir, kimlere verilecek, başvuru ne zaman yapılacak, şartları nelerdir?

Halkbank'tan kredi kullanıp da takibe düşen esnaflarımıza 6 aya kadar geri ödemesiz 36 aya kadar vadeli yüzde 4 faizli krediyle borcunu tasfiye imkanı sağlıyoruz.

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