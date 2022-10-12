Haberler Yaşam Halkbank esnaf kredi ve destek paketi nedir, kimlere verilecek, başvuru ne zaman yapılacak, şartları nelerdir? 2022 Esnaf kredi ve destek paketi faiz oranı - başvuru şartları belli oldu!

Giriş Tarihi: 12.10.2022 10:17 Güncelleme Tarihi: 12.10.2022 10:17

Halkbank esnaf kredi ve destek paketi nedir, kimlere verilecek, başvuru ne zaman yapılacak, şartları nelerdir? 2022 Esnaf kredi ve destek paketi faiz oranı - başvuru şartları belli oldu!

Esnaf kredi ve destek paketi başvuru detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gelen müjdenin ardından gündeme taşındı. 60 ay vadeli ve 7,5'lik faiz oranıyla ilgi gören bu krediyle ilgili olarak araştırmalar da hız kazandı. Vatandaşlar "Halkbank esnaf kredi ve destek paketi nedir, kimlere verilecek, başvuru ne zaman yapılacak, şartları nelerdir?" sorularına yanıt arıyor. Öte yandan yapılan açıklamada kredilerdeki üst limitin de ciddi oranda arttırıldığı ifade edildi. Peki, Esnaf kredi ve destek paketi başvuruları ne zaman başlıyor, kimlere verilecek? İşte tüm detaylar.