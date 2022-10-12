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Haberler Yaşam Halkbank esnaf kredi ve destek paketi nedir, kimlere verilecek, başvuru ne zaman yapılacak, şartları nelerdir? 2022 Esnaf kredi ve destek paketi faiz oranı - başvuru şartları belli oldu!
Giriş Tarihi: 12.10.2022 10:17 Güncelleme Tarihi: 12.10.2022 10:17

Halkbank esnaf kredi ve destek paketi nedir, kimlere verilecek, başvuru ne zaman yapılacak, şartları nelerdir? 2022 Esnaf kredi ve destek paketi faiz oranı - başvuru şartları belli oldu!

Esnaf kredi ve destek paketi başvuru detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gelen müjdenin ardından gündeme taşındı. 60 ay vadeli ve 7,5'lik faiz oranıyla ilgi gören bu krediyle ilgili olarak araştırmalar da hız kazandı. Vatandaşlar "Halkbank esnaf kredi ve destek paketi nedir, kimlere verilecek, başvuru ne zaman yapılacak, şartları nelerdir?" sorularına yanıt arıyor. Öte yandan yapılan açıklamada kredilerdeki üst limitin de ciddi oranda arttırıldığı ifade edildi. Peki, Esnaf kredi ve destek paketi başvuruları ne zaman başlıyor, kimlere verilecek? İşte tüm detaylar.

Halkbank esnaf kredi ve destek paketi nedir, kimlere verilecek, başvuru ne zaman yapılacak, şartları nelerdir? 2022 Esnaf kredi ve destek paketi faiz oranı - başvuru şartları belli oldu!

Milyonlarca esnafın beklediği esnaf kredi ve destek paketi detayları kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından müjdelenmişti. Esnaflara sağlanacak olan bu dev destekle ilgili olarak "Esnaf kredi ve destek paketi nedir, kimlere verilecek, başvuru ne zaman yapılacak, şartları nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. Halkbank vasıtasıyla verilecek kredilerde vatandaşlara 60 ay vade seçeneğiyle ödeme kolaylığı sağlanacak. İşte Esnaf kredi ve destek paketi başvuru şartları ve uygulanacak faiz oranı gibi tüm detaylar.

Halkbank esnaf kredi ve destek paketi nedir, kimlere verilecek, başvuru ne zaman yapılacak, şartları nelerdir? 2022 Esnaf kredi ve destek paketi faiz oranı - başvuru şartları belli oldu!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Erdoğan liderliğinde Beştepe'de toplandı. Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası millete seslendi. İşte alınan kararlar;

ESNAFA KREDİ DESTEĞİ

Esnafımız için Halkbank vasıtasıyla 60 ay vadeyle ve yüzde 7,5 faiz oranıyla istifade edebilecekleri 100 milyar liralık bir kredi kampanyası başlatıyoruz.

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Halkbank esnaf kredi ve destek paketi nedir, kimlere verilecek, başvuru ne zaman yapılacak, şartları nelerdir? 2022 Esnaf kredi ve destek paketi faiz oranı - başvuru şartları belli oldu!

Sadece bununla kalmıyor, kredi üst limitlerini 350 bin liradan 500 bin liraya, iş yeri edindirme ve taşıt kredisi limitlerini de 1 milyon liradan 1,5 milyon liraya yükseltiyoruz.

Halkbank esnaf kredi ve destek paketi nedir, kimlere verilecek, başvuru ne zaman yapılacak, şartları nelerdir? 2022 Esnaf kredi ve destek paketi faiz oranı - başvuru şartları belli oldu!

Genç girişimcilerimizin sıfır faizli kredi limitini 100 bin liradan 300 bin liraya yükseltirken, yaş sınırını da 30'dan 35'e çıkartıyoruz.

Halkbank esnaf kredi ve destek paketi nedir, kimlere verilecek, başvuru ne zaman yapılacak, şartları nelerdir? 2022 Esnaf kredi ve destek paketi faiz oranı - başvuru şartları belli oldu!

Halkbank'tan kredi kullanıp da takibe düşen esnaflarımıza 6 aya kadar geri ödemesiz 36 aya kadar vadeli yüzde 4 faizli krediyle borcunu tasfiye imkanı sağlıyoruz.

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