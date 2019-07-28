Esnafların yerde bulduğu yarasa görünüşüyle insanları korkuttu

Sabah saatlerinde iş yerlerini açmaya gelen esnaf, kaldırım üzerinde kıpırdamadan duran yarasayı fark etti. Yarasa ısırmasından dolayı insanların hayatını kaybettiklerini medyadan duyduklarını ifade eden esnaflar, bu yüzden yarasayı kavanoza koydu. Esnaflar, görünüşü de korkutucu olan yarasayı hava kararınca tekrar doğaya bıraktı. Yarasalar, dünyada yaklaşık bin 200 türle temsil ediliyor. Ancak tek bilgimiz "uçan memeli" oldukları bilgisinden ibaret olmasın diye haklarındaki ilginç bilgileri sizin için derledik. Okuyunca siz de "Yarasa deyip geçmeyelim" diyeceksiniz...