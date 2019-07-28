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Esnafların yerde bulduğu görünüşüyle insanları korkuttu

Sabah saatlerinde iş yerlerini açmaya gelen esnaf, kaldırım üzerinde kıpırdamadan duran yarasayı fark etti. ısırmasından dolayı insanların hayatını kaybettiklerini medyadan duyduklarını ifade eden esnaflar, bu yüzden yarasayı kavanoza koydu. Esnaflar, görünüşü de korkutucu olan yarasayı hava kararınca tekrar doğaya bıraktı. Yarasalar, dünyada yaklaşık bin 200 türle temsil ediliyor. Ancak tek bilgimiz "uçan memeli" oldukları bilgisinden ibaret olmasın diye haklarındaki ilginç bilgileri sizin için derledik. Okuyunca siz de "Yarasa deyip geçmeyelim" diyeceksiniz...

İHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 28.07.2019 16:55 Güncelleme Tarihi: 28.07.2019 17:21
Esnafların yerde bulduğu yarasa görünüşüyle insanları korkuttu

'da esnaflar tarafından yerde bulunarak bir kavanoza koyulan , görünüşüyle bile insanları korkuttu. Seki Çeşme Mahallesi Doktor Mehmet Armutlu Caddesi üzerinde bulunan esnaflar sabah saatlerinde iş yerlerini açmaya geldiklerinde kaldırım üzerinde kıpırdamadan duran yarasayı fark etti.

Esnafların yerde bulduğu yarasa görünüşüyle insanları korkuttu

ısırmasından dolayı insanların hayatını kaybettiklerini medyadan duyduklarını ifade eden esnaflar, bu yüzden önlem alma gereği duydu.

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Esnafların yerde bulduğu yarasa görünüşüyle insanları korkuttu

Daha sonra esnaflar yarasayı bir kavanoza koyarak kapağını kapattı. Esnaflar, görünüşü de korkutucu olan yarasayı hava kararınca tekrar doğaya bıraktı.

Esnafların yerde bulduğu yarasa görünüşüyle insanları korkuttu

Dünyada yaklaşık 1200 türle temsil edilen yarasalar hakkında tek bildiğimiz uçan memeli oldukları olmasın diye sizin için yarasalar hakkında ilginç bilgileri derledik. Dünya'nın bilinen en büyük mağarası ABD'nin Teksas eyaletinde bulunuyor. Bracken Yarasa Mağarası'nda 20 milyondan fazla yarasa yaşıyor. Yarasalar bu mağaradan çıkarken dev bir fırtına çıkmış gibi görünüyor. Bu mağaradaki yarasalar bir gecede yaklaşık 200 ton böcek tüketiyorlar.

Esnafların yerde bulduğu yarasa görünüşüyle insanları korkuttu

Yarasalar çoğunlukla baş aşağı asılarak uyuyarak dinleniyorlar. Gündüz uyku ve dinlenmeyle hatta bazen kavgayla geçse de, gece olunca yarasaların aktivitesi artmaya başlar. Gece boyu mağaralarında uçarak beslenir ve su içerler. İlk beslenme öğününden sonra biraz daha dinlenip ikinci öğünü yaparlar.

Esnafların yerde bulduğu yarasa görünüşüyle insanları korkuttu

Küçük bir kolonisi bir yılda bir tonun üzerinde böcek tüketiyor. Çeşitli yarasa türleri çeşitli şekillerde besleniyor. Çoğu yarasa türleri böcekler üzerinden beslenirken, diyetini meyve, polen ve kan üzerinden götürenler de mevcut. Birkaç tür ise kurbağa, kertenkele, kuş üzerinden besleniyor.

Esnafların yerde bulduğu yarasa görünüşüyle insanları korkuttu

Bölgedeki çiftçilere yıllık 1 milyon dolar tasarruf sağlıyorlar. Yalnızca yaz aylarında ekilen salatalıklara gelen böcekleri tüketerek, çiftçileri ekstra ilaçlama masrafından kurtarıyorlar. Bu da yaklaşık 33 milyon böcek larvası tükettikleri anlamına geliyor.

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