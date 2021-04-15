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Haberler Yaşam Son dakika haberi: Eşinden dayak yiyen Muammer'e müjde Tanzanya'dan geldi! Esra Erol açıkladı
Giriş Tarihi: 15.04.2021 08:31 Güncelleme Tarihi: 15.04.2021 15:14

haberi: Eşinden dayak yiyen 'e müjde 'dan geldi! açıkladı

haberleri... 'nin reyting rekormeni programı "'da", güzel anlar yaşandı. Canlı yayına katılıp 'Eşimden dayak yemekten bıktım' diyen 'e 'dan müjdeli haber geldi. İşte ayrıntılar...

Son dakika haberi: Eşinden dayak yiyen Muammer'e müjde Tanzanya'dan geldi! Esra Erol açıkladı

Ünlü sunucu , yıllarca sunduğu evlilik programlarıyla izleyicilerin gönlüne taht kurdu. Akılalmaz olayların arasında kalan 'in bu kez yüzü güldü.

Son dakika haberi: Eşinden dayak yiyen Muammer'e müjde Tanzanya'dan geldi! Esra Erol açıkladı

Kastamonu'dan gelen Güzel ailesi, bir türlü çözülemeyen ilişkiler yumağı yüzünden izleyicilerin kafasını hayli meşgul ediyor.

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Son dakika haberi: Eşinden dayak yiyen Muammer'e müjde Tanzanya'dan geldi! Esra Erol açıkladı

Güzel, kaybolan eşi Gülhan Güzel'i bulmak için programa çıktı. Ama asıl niyeti ondan boşanmaktı çünkü eşinden şiddet görüyordu!

Son dakika haberi: Eşinden dayak yiyen Muammer'e müjde Tanzanya'dan geldi! Esra Erol açıkladı

Süpürge sapı, tencere ve çaydanlıkla dayak yiyen Güzel, sorunun kıskançlık olduğunu söyledi.

Son dakika haberi: Eşinden dayak yiyen Muammer'e müjde Tanzanya'dan geldi! Esra Erol açıkladı

"Beni herkesten kıskanıyordu. Hiç huzurumuz yok" dese de eşini sevdiğini söyleyerek boşanma konusundaki kararsızlığını dile getirdi.

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