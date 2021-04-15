Son dakika haberi: Eşinden dayak yiyen Muammer'e müjde Tanzanya'dan geldi! Esra Erol açıkladı

Ünlü sunucu Esra Erol, yıllarca sunduğu evlilik programlarıyla izleyicilerin gönlüne taht kurdu. Akılalmaz olayların arasında kalan Muammer'in bu kez yüzü güldü. Kastamonu'dan gelen Güzel ailesi, bir türlü çözülemeyen ilişkiler yumağı yüzünden izleyicilerin kafasını hayli meşgul ediyor. Muammer Güzel, kaybolan eşi Gülhan Güzel'i bulmak için programa çıktı. Ama asıl niyeti ondan boşanmaktı çünkü eşinden şiddet görüyordu! Süpürge sapı, tencere ve çaydanlıkla dayak yiyen Güzel, sorunun kıskançlık olduğunu söyledi. 'Beni herkesten kıskanıyordu. Hiç huzurumuz yok' dese de eşini sevdiğini söyleyerek boşanma konusundaki kararsızlığını dile getirdi. Anlaşıldı ki, Gülhan Hanım evli sevgilisi Sezai Bey'e kaçmış. Muammer Bey'le evlenmeden önce de bu ilişki sürüp gidiyormuş. Hatta bu ilişkiden dünyaya gelen çocuğunu başka bir adamın nüfusuna kaydettirmiş! Sevgilisi hırsızlıktan içeri girince de Muammer Bey'le evlenmiş. Çocuğunu da onunla beraber büyütmeye başlamış. Gülhan Hanım'ın şimdi de boşanma konusunda kafası karışık. Ama çocuğunun kafa karışıklığının yanında bunun esamesi okunmaz! Düşünsenize, biyolojik babası Sezai, nüfusta Özcan ama baba dediği kişi Muammer! Gülhan'dan Uçan Tekme Sürekli fikir değiştiren çift, sonunda boşanmaya karar verdi. Ama Muammer Bey, eşine 'Çocuğa iyi bak. Onu dövme' deyince olanlar oldu! Gülhan Hanım, kameraların önünde eşini dövmeye kalktı. Tanzanya'dan Uzanan Yardım Eli Muammer Bey, bugünkü programda güzel anlar yaşadı. Borçlarından bahseden Muammer Bey'e, taa Tanzanya'dan yardım eli uzandı! 'Zor oyunu bozar derler. Muammer Güzel hiç bozulmasın inşallah' diyen bir izleyici, bu seneki zekatını Muammer Güzel'e vereceğini ve 15 bin TL'lik borcunu kapatacağını söyledi. NE OLMUŞTU! Esra Erol'a Gülhan Hanım ve resmi nikahlı eşi olan Muammer Bey katıldı. Canlı yayında büyük yüzleşme sahnesi yaşanırken ortaya çıkan itiraflar ise herkeste sarsıcı bir etki bıraktı. Esra Erol Canlı yayında bir araya gelen ikilinin söyledikleri herkesi şaşkına çevirirken Muammer Bey de gözyaşları içinde kaldı. 'Ben ayrılmak istemiyorum Esra Hanım' Canlı yayında gerçekleşen yüzleşmede Muammer Bey, gözyaşları içinde, 'Esra hanım, ben özür dilerim yaptıklarım için. Onu da affediyorum.' Sözlerine yer vererek stüdyoyu sessizliğe boğdu. Bu sözlere karşılık Gülhan Hanım'ın cevabı ise hiç beklenmedik şekilde gerçekleşti. Gülhan Hanım, 'Yalan. Ben ayrılmak istemiyorum Esra Hanım, dinlemek istemiyorum. Siz bunu (Muammer Bey) beni gönderdikten sonra rahat bir şekilde dinlersiniz.' İfadeleri ile herkesi şaşkına çevirdi. Muammer Bey'in stüdyoya gelme nedenini 'Sırf çocuklarını görsün diye buraya geldim' belirtmesi üzerine Esra Erol Muammer Beye, 'Gülhan Hanım zaten evden kaçtı. Bu evlilik bitecektir. Bu da sizin hayrınıza olur.' İfadelerini kullandı. Muammer Beyden boşanmak isteyen, Gülhan Hanım'ın duyarsız tavırları ise ekran başındaki seyirciyi resmen çılgına çevirdi. Esra Erol'da karısından şiddet gören Muammer Bey'e gözleri yaşartan müjde Tanzanya'dan geldi! Gülhan 31 yaşında iken Sezai Bey'in hapishane de olduğunu söylemesi üzerine Esra Erol 'Gülhan bir tahminde bulun bakalım stüdyoya kim geliyor?' demesi üzerine Gülhan merak içinde kaldı. o sürpriz isim ise Sezai Beydi. Karşısında Sezai Beyi gören Gülhan şok içinde kalırken, Sezai Bey ise 'Ne var ne yok Gülhan? Bak geldim işte karşındayım' sözleri ile Gülhan Hanımı hayret içinde bıraktı. Muammer ile karısı karşı karşıya geldi stüdyo da yüzleşme yaşandı. Gülhan boşanmak istiyor, Muammer eşinden dayak yediğini fakat onunla tekrar bir araya gelmek istediğini söylüyor.