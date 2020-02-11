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  • Esra Erol'da canlı yayınında skandal açıklama! "Sevgilim bana böbreğini verecek..."

'da canlı yayınında skandal açıklama! "Sevgilim bana böbreğini verecek..."

ATV ekranlarının en çok izlenen programları arasında yer alan 'da bugün yaşanan ilginç olay izleyicide şoke etkisi yarattı. Esra Erol'da eşinin böbreğini aldıktan sonra aldatan Ahmet Erdoğan skandal açıklamalarda bulundu. Böbrek hastası Ahmet Erdoğan'ın eşi Maviş Erdoğan'ı aldatması büyük ses getirdi. Maviş Erdoğan, 2006 yılında evlendiği eşi Ahmet Erdoğan'ın 10 yıllık arkadaşının eşi Aynur Akyol ile kaçtığını öğrenince Esra Erol'un kapısını çaldı. 11 Şubat Salı Esra Erol'da günler sonra Maviş Erdoğan ile Ahmet Erdoğan karşı karşıya geldi. Canlı yayına Sakarya'dan bağlanan Ahmet Erdoğan,akılalmaz açıklamalarda bulundu. İşte Esra Erol'da programında yaşananlar...

Giriş Tarihi: 11.02.2020 23:48 Güncelleme Tarihi: 12.02.2020 00:18
Esra Erol'da canlı yayınında skandal açıklama! Sevgilim bana böbreğini verecek...

ATV ekranlarının en çok izlenen programları arasında yer alan 'da bugün yaşanan ilginç olay izleyicide şoke etkisi yarattı. Esra Erol'da eşinin böbreğini aldıktan sonra aldatan skandal açıklamalarda bulundu. Böbrek hastası Ahmet Erdoğan'ın eşi 'ı aldatması büyük ses getirdi. Maviş Erdoğan, 2006 yılında evlendiği eşi Ahmet Erdoğan'ın 10 yıllık arkadaşının eşi Aynur Akyol ile kaçtığını öğrenince Esra Erol'un kapısını çaldı. 11 Şubat Salı Esra Erol'da günler sonra Maviş Erdoğan ile Ahmet Erdoğan karşı karşıya geldi. Canlı yayına 'dan bağlanan Ahmet Erdoğan,akılalmaz açıklamalarda bulundu. İşte Esra Erol'da programında yaşananlar...

Esra Erol'da canlı yayınında skandal açıklama! Sevgilim bana böbreğini verecek...

2006 yılında 'la evlenen , eşinin ihanetiyle hayatının şokunu yaşadı.

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Esra Erol'da canlı yayınında skandal açıklama! Sevgilim bana böbreğini verecek...

11 yaşındaki oğluyla ortada kaldığını söyleyen , eşinin böbrek hastası olduğunu ve ona böbreğini verdiğini söyledi.

Esra Erol'da canlı yayınında skandal açıklama! Sevgilim bana böbreğini verecek...

'da canlı yayınında ,"Babası, kardeşi kimse yardım etmedi. Bir hayat paylaşacağım diye verdim böbreğimi o ise bana ihanet etti. 10 yıllık arkadaşının eşiyle kaçtı" ifadelerini kullandı.

Esra Erol'da canlı yayınında skandal açıklama! Sevgilim bana böbreğini verecek...

10 aydır eşinin ortalarda olmadığını söyleyen , "Çocuğum bir aylıkken ameliyata girdim. Ameliyat paramı bile kendim buldum kimse destek çıkmadı bize. Çocuğumu emziremedim. Sürüne sürüne su verdim ona." dedi.

Esra Erol'da canlı yayınında skandal açıklama! Sevgilim bana böbreğini verecek...

Böbreğini vermesiyle eşinin iyileştiğini söyleyen , "İyileştikten sonra hakaretleri başladı. Alkol kullanmaya başladı. Çocuğumun hatrına evliliğimi yürüttüm" açıklamasında bulundu.

Esra Erol'da canlı yayınında skandal açıklama! Sevgilim bana böbreğini verecek...

Aynur Akyol ile ilişkilerini 4 yıl önce fark ettiğini söyleyen , "Onunda 2 tane çocuğu var. Bakışlarından hareketlerinden anladım. Ahmet'in dolabından gömleklerin çıkartıyor 'bu sana çok yakışır' diyor. Kendi eşi de hasta onunla ilgilenmiyor benim kocama 'Ahmet ağabey ilaçlarını içtin mi' diye soruyordu. Bana 'iftira atıyor' dediler." ifadelerini kullandı.

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