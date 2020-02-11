Esra Erol'da canlı yayınında skandal açıklama! "Sevgilim bana böbreğini verecek..."

ATV ekranlarının en çok izlenen programları arasında yer alan Esra Erol'da bugün yaşanan ilginç olay izleyicide şoke etkisi yarattı. Esra Erol'da eşinin böbreğini aldıktan sonra aldatan Ahmet Erdoğan skandal açıklamalarda bulundu. Böbrek hastası Ahmet Erdoğan'ın eşi Maviş Erdoğan'ı aldatması büyük ses getirdi. Maviş Erdoğan, 2006 yılında evlendiği eşi Ahmet Erdoğan'ın 10 yıllık arkadaşının eşi Aynur Akyol ile kaçtığını öğrenince Esra Erol'un kapısını çaldı. 11 Şubat Salı Esra Erol'da günler sonra Maviş Erdoğan ile Ahmet Erdoğan karşı karşıya geldi. Canlı yayına Sakarya'dan bağlanan Ahmet Erdoğan,akılalmaz açıklamalarda bulundu. İşte Esra Erol'da programında yaşananlar...