Esra Erol'da canlı yayınında skandal açıklama! "Sevgilim bana böbreğini verecek..."

Aynur Akyol ile ilişkilerini 4 yıl önce fark ettiğini söyleyen Maviş Erdoğan, "Onunda 2 tane çocuğu var. Bakışlarından hareketlerinden anladım. Ahmet'in dolabından gömleklerin çıkartıyor 'bu sana çok yakışır' diyor. Kendi eşi de hasta onunla ilgilenmiyor benim kocama 'Ahmet ağabey ilaçlarını içtin mi' diye soruyordu. Bana 'iftira atıyor' dediler." ifadelerini kullandı.