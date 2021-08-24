Esra Erol’da tanınan yufkacı Muammer’in ilişki durumu şoke etti! Elti Hamide’yi kocasından ayırmıştı!

Esra Erol'da, geçtiğimiz aylarda inanılmaz bir olay yaşandı. İstanbul'da oturan iki çocuk babası Mehmet Duman canlı yayına katıldı. Duman, 17 yıl önce evlendiği eşi Hamide Duman'ın 11 Mart'ta evi terk ettiğini, bir daha da kendisinden haber alamadıklarını açıkladı. Mağdur adam, 'Eşim ve yengem daha önce yanında çalıştıkları yufkacı Muammer Ay'a kaçtılar. Kardeşim Ercan ile birlikte polise başvurduk. Antalya'ya gittiklerini duydum. Ortaya çıkmalarını istiyorum. İki aile perişan oldu' diye konuştu. Evden kaçan Hamide Duman ise 'Maddi olarak bana yardımcı olmuyordu. Muammer Ay o zaman elin adamıydı. Beni bu işe sokarak Muammer Ay'la ilişki yaşama sebebim eşimdir' cevabıyla milyonları şaşırttı. Bir süre sonra yenge Hamide Duman İstanbul'a dönüş yaptı. Canlı yayına çıkan Duman, pişmanlık duyduğunu anlattı. Hamide Duman ise kocasına ve çocuklarına geri dönmeyeceğini yufkacı Muammer Ay'a aşık olduğunu açıkladı. Duydukları karşısında şoke olan Mehmet Duman ise eşinden boşanmak için düğmeye bastı. Hamide Duman ise yufkacı aşkıyla Antalya'da birlikte yaşamaya başladı. Bir dönem Türkiye'nin tepki gösterdiği çift, iddialara göre yakın bir tarihte evlilik kararı aldı. İLİŞKİ DURUMU EVLİ! Dünyaevine girdiği konuşulan ikiliden yufkacı Muammer Ay ise Facebook'taki ilişki durumu 'evli' olarak güncelledi. Daha önceki yayınlarda, 'Hamide ile birbirimizi seviyoruz' diyen Muammer Ay, birkaç ay önce de Facebook hesabından aşk dolu paylaşımlara imza atmıştı. Olay çiftin fotoğraflarına, yakın çevrelerinden beğeni yağmıştı...