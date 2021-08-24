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Haberler Yaşam Esra Erol'da tanınan yufkacı Muammer’in ilişki durumu şoke etti! Elti Hamide'yi kocasından ayırmıştı!
Giriş Tarihi: 24.08.2021 16:33 Güncelleme Tarihi: 24.08.2021 16:33

Esra Erol'da tanınan yufkacı Muammer’in ilişki durumu şoke etti! Elti Hamide'yi kocasından ayırmıştı!

Esra Erol'a katılan Mehmet Duman, eşi Hamide'nin yufkacı Muammer Ay'a kaçtığını anlatmıştı. Bu olay, tüm Türkiye'yi ekran başına toplamıştı. Milyonlardan tepki gören Muammer Ay, Facebook'taki ilişki durumunda güncelleme yaptı.

Esra Erol’da tanınan yufkacı Muammer’in ilişki durumu şoke etti! Elti Hamide’yi kocasından ayırmıştı!

Esra Erol'da, geçtiğimiz aylarda inanılmaz bir olay yaşandı. İstanbul'da oturan iki çocuk babası Mehmet Duman canlı yayına katıldı.

Esra Erol’da tanınan yufkacı Muammer’in ilişki durumu şoke etti! Elti Hamide’yi kocasından ayırmıştı!

Duman, 17 yıl önce evlendiği eşi Hamide Duman'ın 11 Mart'ta evi terk ettiğini, bir daha da kendisinden haber alamadıklarını açıkladı.

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Esra Erol’da tanınan yufkacı Muammer’in ilişki durumu şoke etti! Elti Hamide’yi kocasından ayırmıştı!

Mağdur adam, "Eşim ve yengem daha önce yanında çalıştıkları yufkacı Muammer Ay'a kaçtılar. Kardeşim Ercan ile birlikte polise başvurduk. Antalya'ya gittiklerini duydum. Ortaya çıkmalarını istiyorum. İki aile perişan oldu" diye konuştu.

Esra Erol’da tanınan yufkacı Muammer’in ilişki durumu şoke etti! Elti Hamide’yi kocasından ayırmıştı!

Evden kaçan Hamide Duman ise "Maddi olarak bana yardımcı olmuyordu. Muammer Ay o zaman elin adamıydı. Beni bu işe sokarak Muammer Ay'la ilişki yaşama sebebim eşimdir" cevabıyla milyonları şaşırttı.

Esra Erol’da tanınan yufkacı Muammer’in ilişki durumu şoke etti! Elti Hamide’yi kocasından ayırmıştı!

Bir süre sonra yenge Hamide Duman İstanbul'a dönüş yaptı. Canlı yayına çıkan Duman, pişmanlık duyduğunu anlattı.

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