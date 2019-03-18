Eşsiz Çanakkale Zaferi simülasyonla anlatılıyor

Kaşdemir, yılda ortalama 500 bin ziyaretçiyi ağırladıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Ziyaretçi sayımız her geçen gün artıyor. Gerçekten çok modern bir konseptle hazırlanmış, müzecilik anlamında çok başarılı bir teşhir ve tanzimi olan bir merkez haline geldi.