Eşsiz Çanakkale Zaferi simülasyonla anlatılıyor

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda bulunan Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldığı 2012 yılından bu yana 1 milyon 800 bin kişiyi ağırladı. İleri simülasyon teknikleri ile 11 canlandırma odası ve bir müzenin yer aldığı Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi, 104 yıl önceki deniz ve kara savaşlarını sadece anlatmakla kalmıyor, savaşın önemli anlarını ziyaretçilerine adeta yeniden yaşatıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından, 2012 yılında başbakanlığı döneminde hizmete açılan ve 8 bin 600 metrekare kapalı kullanım alanı bulunan tesiste, iki odada üç boyutlu filmler, üç odada da hareketli platformlarla Çanakkale Savaşları'nın önemli kesitleri sunuluyor. Yaklaşık bir saat süren gösterimde, yabancı ziyaretçiler için de anlatım yapılabiliyor. Özellikle 18 Mart Deniz Savaşları ve 24-25 Nisan Kara Savaşları'nın yıl dönümlerinde yoğunluk neredeyse iki katına çıkıyor. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu merkezde Çanakkale ruhunun ziyaretçilere aktarıldığını söyledi. Gelibolu Yarımadası'na gelen ziyaretçilerin doğru bilgiye ulaşması bakımından merkezin önemli olduğunu vurgulayan Kaşdemir, tarihi alanın en uğrak noktaları arasında yer aldığını dile getirdi. Kaşdemir, yılda ortalama 500 bin ziyaretçiyi ağırladıklarını belirterek, şöyle devam etti: 'Ziyaretçi sayımız her geçen gün artıyor. Gerçekten çok modern bir konseptle hazırlanmış, müzecilik anlamında çok başarılı bir teşhir ve tanzimi olan bir merkez haline geldi.