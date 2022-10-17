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Haberler Yaşam Estetik kavgası! Ünlü cerrahtan şikayetçi oldu: "Yüzümü mahvettin"
Giriş Tarihi: 17.10.2022 07:30 Güncelleme Tarihi: 17.10.2022 07:31

Estetik kavgası! Ünlü cerrahtan şikayetçi oldu: "Yüzümü mahvettin"

Son dakika haberi: Ünlü medikal estetik doktoru Sevgi Ekiyor'a 'İp Askısı' tedavisi için giden Doğan A. (27) yapılan operasyon sonrası memnun kalmadığını belirterek ödediği ücreti geri almak istedi. Doğan A. cerrahi müdahalenin üzerinden 2 ay geçmesine rağmen yüzü daha da kötü bir hal aldığını iddiasıyla ünlü cerrahtan şikâyetçi oldu.

ATAKAN IRMAK
Estetik kavgası! Ünlü cerrahtan şikayetçi oldu: Yüzümü mahvettin

Ünlü estetik cerrahı Sevgi Ekiyor'a 'İp Askısı' tedavisi için giden Doğan A. adam yapılan operasyon sonrası memnun kalmadığını belirterek ödediği ücreti geri almak istedi.

Estetik kavgası! Ünlü cerrahtan şikayetçi oldu: Yüzümü mahvettin

Olay 7 Mart'ta meydana geldi. 27 yaşındaki Doğan A., yüzünde bulunan pürüz ve lekelerin alınması için estetik merkezinde tedavi olmaya karar verdi.

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Estetik kavgası! Ünlü cerrahtan şikayetçi oldu: Yüzümü mahvettin

Sevgi Ekiyor'a ait estetik merkezine başvuran genç adam klinikte tedavi olmak için ödeme yaptı.

Estetik kavgası! Ünlü cerrahtan şikayetçi oldu: Yüzümü mahvettin

İP ASKISI TEDAVİSİ

'İp Askısı' adı verilen tedavi uygulanan Doğan A., cerrahi müdahalenin üzerinden 2 ay geçmesine rağmen herhangi bir gelişme yaşamadı.

Estetik kavgası! Ünlü cerrahtan şikayetçi oldu: Yüzümü mahvettin

İddiaya göre yüzü daha kötü olan genç adam estetik merkezini arayarak parasını geri istedi.

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