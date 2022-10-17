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Estetik kavgası! Ünlü cerrahtan şikayetçi oldu: "Yüzümü mahvettin"
Giriş Tarihi: 17.10.2022 07:30
Güncelleme Tarihi: 17.10.2022
07:31
Estetik kavgası! Ünlü cerrahtan şikayetçi oldu: "Yüzümü mahvettin"
Son dakika haberi: Ünlü medikal estetik doktoru Sevgi Ekiyor'a 'İp Askısı' tedavisi için giden Doğan A. (27) yapılan operasyon sonrası memnun kalmadığını belirterek ödediği ücreti geri almak istedi. Doğan A. cerrahi müdahalenin üzerinden 2 ay geçmesine rağmen yüzü daha da kötü bir hal aldığını iddiasıyla ünlü cerrahtan şikâyetçi oldu.