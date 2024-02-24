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Estetik sonrası Testere karakterine benzetildi! Durmak bilmeyen model yine bıçak altına yattı: Hala çok küçük...
Giriş Tarihi: 24.02.2024 11:08
Güncelleme Tarihi: 24.02.2024
11:32
Estetik sonrası Testere karakterine benzetildi! Durmak bilmeyen model yine bıçak altına yattı: Hala çok küçük...
Dünyanı en büyük yanaklarına sahip olan kadını olarak bilinen Anastasia Pokreshchuk, yaptırdığı estetik operasyonlardan sonra "testere" karakterine benzemesiyle dikkatleri üzerine çekti. Üstelik yaptırdığı estetiğin hala "yeterli olmadığnı" söyleyen model, İstanbul'a gelerek yeniden bıçak altına yattı.