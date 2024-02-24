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Haberler Yaşam Estetik sonrası Testere karakterine benzetildi! Durmak bilmeyen model yine bıçak altına yattı: Hala çok küçük...
Giriş Tarihi: 24.02.2024 11:08 Güncelleme Tarihi: 24.02.2024 11:32

Estetik sonrası Testere karakterine benzetildi! Durmak bilmeyen model yine bıçak altına yattı: Hala çok küçük...

Dünyanı en büyük yanaklarına sahip olan kadını olarak bilinen Anastasia Pokreshchuk, yaptırdığı estetik operasyonlardan sonra "testere" karakterine benzemesiyle dikkatleri üzerine çekti. Üstelik yaptırdığı estetiğin hala "yeterli olmadığnı" söyleyen model, İstanbul'a gelerek yeniden bıçak altına yattı.

Estetik sonrası Testere karakterine benzetildi! Durmak bilmeyen model yine bıçak altına yattı: Hala çok küçük...

Genç model Anastasia'nın hastane odasında yaptığı paylaşım, büyük dikkat çekti. "Dünyanın en büyük yanaklı kadını" ünvanını kaptırmak istemeyen model, estetik operasyon geçirmeye devam ediyor.

Estetik sonrası Testere karakterine benzetildi! Durmak bilmeyen model yine bıçak altına yattı: Hala çok küçük...

En büyük elmacık kemiklerine sahip oluğunu iddia eden Ukraynalı model, aynı zamanda sosyal medya fenomeni ve binlerce takipçiye sahip.

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Estetik sonrası Testere karakterine benzetildi! Durmak bilmeyen model yine bıçak altına yattı: Hala çok küçük...

30 yaşındaki genç model, estetik bağımlılığını "çok güzel" olarak nitelendiriyor. Fakat yüzündeki değişimin tüm dünyada ilgi çekmesinin sebebi, güzelliği değil, çok bilinen "Testere" karakterine benzemesi.

Estetik sonrası Testere karakterine benzetildi! Durmak bilmeyen model yine bıçak altına yattı: Hala çok küçük...

Hastane odasından yaptığı paylaşımın ardından "Başardım" diyen Anastasia, dolgu ve cerrahi işlem yaptırmaya devam edecek gibi görünüyor.

Estetik sonrası Testere karakterine benzetildi! Durmak bilmeyen model yine bıçak altına yattı: Hala çok küçük...

Daha önce de estetiksiz haliyle gündeme gelen model, her işlemden sonra yetersizlik duygusuyla çok daha fazlasını istiyor ve 26 yaşından bu yana dolgu yaptırmasına rağmen elmacık kemiklerinin "hala çok küçük" olduğunu savunuyor.

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