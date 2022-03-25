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Haberler Yaşam Et fiyatları 25 Mart 2022: Et fiyatları düştü mü, yükseldi mi, son durum ne, indirim gelecek mi?
Giriş Tarihi: 25.03.2022 15:23 Güncelleme Tarihi: 25.03.2022 15:26

Et fiyatları 25 Mart 2022: Et fiyatları düştü mü, yükseldi mi, son durum ne, indirim gelecek mi?

Kırmızı et fiyatları, son dönemde yaşadığı zamlarla gündeme geliyor. Ticaret Bakanlığı konuyla ilgili düğmeye bastı. Bu noktada ihracat kısıtlamasının geldiği ifade edilirken bu noktada "Et fiyatları düştü mü, yükseldi mi, son durum ne, indirim gelecek mi?" soruları yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere Ticaret Bakanlığı bir süre önce Tarım Bakanlığı'na bazı ürünlerin ihracatıyla ilgili düzenleme yapma yetkisi vermişti. Peki, Et fiyatları düştü mü, yükseldi mi, son durum ne, indirim gelecek mi? İşte tüm detaylar...

Et fiyatları 25 Mart 2022: Et fiyatları düştü mü, yükseldi mi, son durum ne, indirim gelecek mi?

Artan et fiyatları ile ilgili Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı. Müdürlüklere gönderilen yazı ile büyükbaş hayvan, koyun ve keçi etlerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Azerbaycan ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti dışındaki tüm ülkelere ihracatının kısıtlanması yönünde karar alındı. Bu noktada "Et fiyatları düştü mü, yükseldi mi, son durum ne, indirim gelecek mi?" soruları yanıt aramaya başladı. Yeni gelişmeyle beraber fiyatlarda düşüş olup olmayacağı merak ediliyor. İşte 25 Mart 2022 güncel et fiyatları...

Et fiyatları 25 Mart 2022: Et fiyatları düştü mü, yükseldi mi, son durum ne, indirim gelecek mi?

ET FİYATLARI SON DURUM! (ESK TABLOSU)

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Et fiyatları 25 Mart 2022: Et fiyatları düştü mü, yükseldi mi, son durum ne, indirim gelecek mi?

Et fiyatları 25 Mart 2022: Et fiyatları düştü mü, yükseldi mi, son durum ne, indirim gelecek mi?

Et fiyatları 25 Mart 2022: Et fiyatları düştü mü, yükseldi mi, son durum ne, indirim gelecek mi?

Türkiye, et ihracatına kısıtlama getirdi. Sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne ihracat yapılabilecek.
Ticaret Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, et fiyatlarındaki ani yükselişler nedeniyle et ihracatında durdurma kararı alındı.

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