Haberler Yaşam Et fiyatları 25 Mart 2022: Et fiyatları düştü mü, yükseldi mi, son durum ne, indirim gelecek mi?

Giriş Tarihi: 25.03.2022 15:23 Güncelleme Tarihi: 25.03.2022 15:26

Kırmızı et fiyatları, son dönemde yaşadığı zamlarla gündeme geliyor. Ticaret Bakanlığı konuyla ilgili düğmeye bastı. Bu noktada ihracat kısıtlamasının geldiği ifade edilirken bu noktada "Et fiyatları düştü mü, yükseldi mi, son durum ne, indirim gelecek mi?" soruları yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere Ticaret Bakanlığı bir süre önce Tarım Bakanlığı'na bazı ürünlerin ihracatıyla ilgili düzenleme yapma yetkisi vermişti. Peki, Et fiyatları düştü mü, yükseldi mi, son durum ne, indirim gelecek mi? İşte tüm detaylar...