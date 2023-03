Ramazan ayında et fiyatlarının sabitlenme kararı ile konuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. On bir ayın sultanı Ramazan'a az bir süre kala açıklanan bu karar sonrasında ise "Et fiyatları ne kadar, kaç TL, sabitlendi mi?" soruları yanıt aramaya başladı. Konuya ilişkin açıklama; İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (İstanbul PERDER) Başkanı Faruk Güzeldere'den geldi. İşte güncel et fiyatları ile ilgili o detaylar.