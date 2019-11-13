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Ev alacak paraları olmayınca bakın nasıl çözüm buldular!

Günümüzde aile kurmak isteyenlerin en büyük sorunlarından biri kiracı olmak. Büyük metropollerde yaşayan insanlar için kiralık daire bulmak ayrı bir sorun. Bütçeye uygun olmasını sağlamak ayrı bir sorun. Yaşadığınız evde ne kadar kalacağınızı bilememek ise belki de en büyük problem. İşte bu Amerikalı çift yıllarca kiraödemekten bıkınca öyle bir çözüm buldu ki dünyada gündem oldu. Peki bu çözümleri ne miydi? Öğrenince çok şaşıracağınız ayrıntılar haberimizde!

Giriş Tarihi: 13.11.2019 15:16 Güncelleme Tarihi: 13.11.2019 15:27
Ev alacak paraları olmayınca bakın nasıl çözüm buldular!

Havacılık imalathanesinde çalışan Brain ve iç mimar eşi Sullivans ile beraber hurdalık bir okul otobüsü satın alıp günlerce üzerinde çalışıp harika bir eve çevirmeyi başardı.

İşte yabancı haber sitelerinde büyük yankı uyandıran o otobüs evin yapılış görüntüleri!

Ev alacak paraları olmayınca bakın nasıl çözüm buldular!
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Ev alacak paraları olmayınca bakın nasıl çözüm buldular!
Ev alacak paraları olmayınca bakın nasıl çözüm buldular!
Ev alacak paraları olmayınca bakın nasıl çözüm buldular!
Ev alacak paraları olmayınca bakın nasıl çözüm buldular!
Ev alacak paraları olmayınca bakın nasıl çözüm buldular!
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