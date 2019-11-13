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Ev alacak paraları olmayınca bakın nasıl çözüm buldular!

Ev alacak paraları olmayınca bakın nasıl çözüm buldular!

Günümüzde aile kurmak isteyenlerin en büyük sorunlarından biri kiracı olmak. Büyük metropollerde yaşayan insanlar için kiralık daire bulmak ayrı bir sorun. Bütçeye uygun olmasını sağlamak ayrı bir sorun. Yaşadığınız evde ne kadar kalacağınızı bilememek ise belki de en büyük problem. İşte bu Amerikalı çift yıllarca kiraödemekten bıkınca öyle bir çözüm buldu ki dünyada gündem oldu. Peki bu çözümleri ne miydi? Öğrenince çok şaşıracağınız ayrıntılar haberimizde!