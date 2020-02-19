Ev kiralayacaklar dikkat! İşte İstanbul'da ilçe ilçe kiralık ev fiyatları
Ev kiralayacaklar dikkat! İşte İstanbul'da ilçe ilçe kiralık ev fiyatları
İstanbul'da her geçen gün kira fiyatları değişiyor. Yeni yapılan metrolar, köprüler, alışveriş merkezleri, okul gibi etkenler kira fiyatlarında da değişikliğe neden oluyor. Peki İstanbul'da ev kira fiyatları ne kadar? Hangi semtte ev kiralamak daha hesaplı. Örneğin, Site içerisinde, 5 yaşında, ara kat ve ısıtması da doğal gaz kombi ya da merkezi sistemli olan site içerisindeki dairelerin kiraları ortalama olarak 1800 lira civarında oluşuyor. İşte İstanbul'da ilçe ilçe ev kirası fiyatları