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Ev kiralayacaklar dikkat! İşte 'da ilçe ilçe kiralık ev fiyatları

'da her geçen gün değişiyor. Yeni yapılan metrolar, köprüler, alışveriş merkezleri, okul gibi etkenler kira fiyatlarında da değişikliğe neden oluyor. Peki İstanbul'da fiyatları ne kadar? Hangi semtte ev kiralamak daha hesaplı. Örneğin, Site içerisinde, 5 yaşında, ara kat ve ısıtması da doğal gaz kombi ya da merkezi sistemli olan site içerisindeki dairelerin kiraları ortalama olarak 1800 lira civarında oluşuyor. İşte İstanbul'da ilçe ilçe ev kirası fiyatları

Giriş Tarihi: 19.02.2020 20:41
Ev kiralayacaklar dikkat! İşte İstanbul'da ilçe ilçe kiralık ev fiyatları
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Ev kiralayacaklar dikkat! İşte İstanbul'da ilçe ilçe kiralık ev fiyatları
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Ev kiralayacaklar dikkat! İşte İstanbul'da ilçe ilçe kiralık ev fiyatları
Ev kiralayacaklar dikkat! İşte İstanbul'da ilçe ilçe kiralık ev fiyatları
Ev kiralayacaklar dikkat! İşte İstanbul'da ilçe ilçe kiralık ev fiyatları
Ev kiralayacaklar dikkat! İşte İstanbul'da ilçe ilçe kiralık ev fiyatları
Ev kiralayacaklar dikkat! İşte İstanbul'da ilçe ilçe kiralık ev fiyatları
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