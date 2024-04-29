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Ev sahibi kiracı arasında hamam böceği davası: Bütün daireyi istila ettiklerini görünce…
Giriş Tarihi: 29.04.2024 08:50
Güncelleme Tarihi: 29.04.2024
08:50
Ev sahibi kiracı arasında hamam böceği davası: Bütün daireyi istila ettiklerini görünce…
Ankara'ya tayin edilen kadın polis memuru A.T., hasta annesi ve 12 yaşındaki kızı ile yaşamak için ev kiraladı. Ancak evin hamam böcekleri tarafından istila edildiğini görünce, ilaçlama yaptırdı. Masrafları kiradan düşünce hayatının şokunu yaşadı. Ev sahibinin icra davası açtığı A.T., 200 bin TL zararı olduğunu söyleyerek soluğu savcılıkta aldı.