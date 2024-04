Ev sahibi kiracı arasında hamam böceği davası: Bütün daireyi istila ettiklerini görünce…

Ev sahibi kiracı anlaşmazlıklarına bir yenisi daha eklendi. Ankara'ya tayini çıkan kadın polis memuru A.T, hasta annesi ve 12 yaşındaki kızı ile yaşamak üzere emlakçı Yalçın S. ile görüşerek Çankaya'da bir ev tuttu. Bu sürede taşınma masraflarını da kredi çekerek karşılayan A.T. eve yerleştikten kısa süre sonra kanalizasyondan koku geldiğini fark etti. Beyaz eşyalarında ve döşemelerde hamam böceği olduğunu gören A.T. evini ilaçlamasına rağmen bir çözüm bulamayınca konuyu ev sahibi Hasan Hüseyin B'ye söyledi.