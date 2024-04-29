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Giriş Tarihi: 29.04.2024 08:50 Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 08:50

Ev sahibi kiracı arasında hamam böceği davası: Bütün daireyi istila ettiklerini görünce…

Ankara'ya tayin edilen kadın polis memuru A.T., hasta annesi ve 12 yaşındaki kızı ile yaşamak için ev kiraladı. Ancak evin hamam böcekleri tarafından istila edildiğini görünce, ilaçlama yaptırdı. Masrafları kiradan düşünce hayatının şokunu yaşadı. Ev sahibinin icra davası açtığı A.T., 200 bin TL zararı olduğunu söyleyerek soluğu savcılıkta aldı.

Dilhan Dumanoğlu
Ev sahibi kiracı arasında hamam böceği davası: Bütün daireyi istila ettiklerini görünce…

Ev sahibi kiracı anlaşmazlıklarına bir yenisi daha eklendi. Ankara'ya tayini çıkan kadın polis memuru A.T, hasta annesi ve 12 yaşındaki kızı ile yaşamak üzere emlakçı Yalçın S. ile görüşerek Çankaya'da bir ev tuttu. Bu sürede taşınma masraflarını da kredi çekerek karşılayan A.T. eve yerleştikten kısa süre sonra kanalizasyondan koku geldiğini fark etti. Beyaz eşyalarında ve döşemelerde hamam böceği olduğunu gören A.T. evini ilaçlamasına rağmen bir çözüm bulamayınca konuyu ev sahibi Hasan Hüseyin B'ye söyledi.

Ev sahibi kiracı arasında hamam böceği davası: Bütün daireyi istila ettiklerini görünce…

KİRAYI EKSİK ÖDEYİNCE İCRAYA VERDİ

Ev sahibinin de ilaçlama teklif etmesi üzerine kendisinin bu işlemi yaptığını ancak çözümü olamadığını söyleyen A.T, evde 1 ayını doldurmasının ardından sözleşmeyi feshetmek istediğini, depozito, emlakçı ücreti ve taşınma masraflarının karşılanmasını talep etti. Ancak ev sahibi Hasan Hüseyin B. talebi reddetti.

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Ev sahibi kiracı arasında hamam böceği davası: Bütün daireyi istila ettiklerini görünce…

Evde oturmaya devam eden A.T, bir sonraki kirayı evdeki kanalizasyon kokusu ve ilaçlama masraflarını keserek ödedi. Masraflar kesilerek gönderilen kira nedeniyle ev sahibi, Ankara 5. Genel İcra Dairesi'nden icra takibi başlattı. A.T'nin karara itirazı ardından Ankara 15. İcra Hukuk Mahkemesi haklı itirazın kaldırılma talebini reddetti.

Ev sahibi kiracı arasında hamam böceği davası: Bütün daireyi istila ettiklerini görünce…

BÖCEKLER YÜZÜNDEN EŞYALAR KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yaklaşık 1 ay sonra evden taşınma kararı alan A.T, ev sahibine yazılı olarak kira sözleşmesini feshettiğini bildirdi ve masraflarının karşılanmasını talep etti. A.T. icra takibi başlatılması üzerine avukatı aracılığıyla ev sahibi Hasan Hüseyin B'ye evin ayıplı olduğu gerekçesiyle tazminat davası açarak evin ayıplı olduğuna ilişkin tespit yapılabilmesi için avukatı aracılığıyla talepte bulundu. A.T, yeni evine taşınırken böcekler yüzünden kullanılmaz hale gelen beyaz eşyalarını da atmak zorunda kaldığı için yeniden kredi çekti.

Ev sahibi kiracı arasında hamam böceği davası: Bütün daireyi istila ettiklerini görünce…

ZARARIM 200 BİN LİRA DİYEREK MAHKEMEYE GİTTİ

Tazminat davası için hazırlanan dilekçede A.T. ev sahibinden zararının karşılanmasını talep etti. Dilekçede; A. T'ye evin kullanılabilir olduğu, temiz ve masrafsız olduğu söylenerek kiralandığı, ayıp durumunda kiracının fesih hakkının olduğu belirterek A.T'nin 200 bin liranın üzerinde zarara uğratıldığı kaydetti.

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