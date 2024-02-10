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Ev sahibi Rus kiracıyı çatalla yaralamıştı! Kabusu yaşayan kadın o anları SABAH'a anlattı: Rahat günüm yok!
Giriş Tarihi: 10.02.2024 17:07
Güncelleme Tarihi: 10.02.2024
17:08
Ev sahibi Rus kiracıyı çatalla yaralamıştı! Kabusu yaşayan kadın o anları SABAH'a anlattı: Rahat günüm yok!
İstanbul'da ev sahibi Mehmet Cengiz Bilik, kiracısı Rus bakıcı Guldzhakhan Krıtckaıa'ya kabusu yaşattı. Rus kadının kirasına yüzde 100 artışı kabul etmeyince evini bastı. Çatalla yarayıp tehditler yağdırdı. Kan donduran olayda kiracısını tehdit etmek için adam bile tutan "Gerekirse ayaklarına sıkın" diyerek tehditler yağdıran Bilik hakkında karar çıktı. Ev sahibi 7 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Karara isyan eden Rus bakıcı Guldzhakhan Krıtckaıa, yaşadığı kabus dolu anları SABAH'a anlattı…