Ev sahibi Rus kiracıyı çatalla yaralamıştı! Kabusu yaşayan kadın o anları SABAH’a anlattı: Rahat günüm yok!

"GEREKİRSE AYAKLARINA SIKIN"

Mahkemede söz hakkı tanınan sanıklardan Nizam Şimşek, bir itirafta bulunmak ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirterek şöyle konuştu: "O dönem Serdar Ok ile yarı zamanlı bodyguardlık ve koruma işleri alıyorduk. Ben Serdar ve yanımızda çalışan Şahin diye bir arkadaş Şirinevler'de bir kafede Mehmet Cengiz ile görüştük. Mehmet bize 'Ataköy'de 400 dairem var. Kiraları toplarken yanımda bulunun' dedi.