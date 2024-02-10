Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Ev sahibi Rus kiracıyı çatalla yaralamıştı! Kabusu yaşayan kadın o anları SABAH'a anlattı: Rahat günüm yok!
Giriş Tarihi: 10.02.2024 17:07 Güncelleme Tarihi: 10.02.2024 17:08

Ev sahibi Rus kiracıyı çatalla yaralamıştı! Kabusu yaşayan kadın o anları SABAH'a anlattı: Rahat günüm yok!

İstanbul'da ev sahibi Mehmet Cengiz Bilik, kiracısı Rus bakıcı Guldzhakhan Krıtckaıa'ya kabusu yaşattı. Rus kadının kirasına yüzde 100 artışı kabul etmeyince evini bastı. Çatalla yarayıp tehditler yağdırdı. Kan donduran olayda kiracısını tehdit etmek için adam bile tutan "Gerekirse ayaklarına sıkın" diyerek tehditler yağdıran Bilik hakkında karar çıktı. Ev sahibi 7 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Karara isyan eden Rus bakıcı Guldzhakhan Krıtckaıa, yaşadığı kabus dolu anları SABAH'a anlattı…

HUZEYFE ATICI
Ev sahibi Rus kiracıyı çatalla yaralamıştı! Kabusu yaşayan kadın o anları SABAH’a anlattı: Rahat günüm yok!

Kan donduran olay geçtiğimiz ayında İstanbul Bakırköy'de yaşandı. Ev sahibi Mehmet Cengiz Bilik, yüzde 100 kira artışını kabul etmeyen, İstanbul'da bakıcılık yaparak hayatını sürdüren kiracısı Guldzhakhan Krıtckaıa'yı ve misafiri Nadir Ö.'nün evini basıp darp ederek çatalla yaralamış, evdeki kavanozları yere atarak tek tek kırmıştı. Dehşet evinden yaralı çıkan kiracı Guldzhakhan Krıtckaıa, Mehmet Cengiz Bilik hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ev sahibi Rus kiracıyı çatalla yaralamıştı! Kabusu yaşayan kadın o anları SABAH’a anlattı: Rahat günüm yok!

Suç duyurusu üzerinde Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın tamamlanması sonucu hazırlanan iddianamede cumhuriyet savcısı Bilik'in 'Kasten yaralama', 'Hakaret', 'Silahla tehdit', 'Mala zarar verme', 'Nitelikli hırsızlık', 'Konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından toplamda 9 yıl 3 aydan 24 yıla kadar hapsini talep etmişti. Bilik'in iddianamenin kabulü ile Bakırköy 39. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Dün görülen duruşmada ise karar açıklandı. Mahkeme, Mehmet Cengiz Bilik'in 6 suçtan toplamda 7 yıl 1 ay hapsine hükmederken bir suçu birlikte işledikleri Nazım Şimşek ve Serdar Ok ise 'Birden fazla kişiyle birlikte tehdit' suçundan ayrı ayrı 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ev sahibi Rus kiracıyı çatalla yaralamıştı! Kabusu yaşayan kadın o anları SABAH’a anlattı: Rahat günüm yok!

"GEREKİRSE AYAKLARINA SIKIN"

Mahkemede söz hakkı tanınan sanıklardan Nizam Şimşek, bir itirafta bulunmak ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirterek şöyle konuştu: "O dönem Serdar Ok ile yarı zamanlı bodyguardlık ve koruma işleri alıyorduk. Ben Serdar ve yanımızda çalışan Şahin diye bir arkadaş Şirinevler'de bir kafede Mehmet Cengiz ile görüştük. Mehmet bize 'Ataköy'de 400 dairem var. Kiraları toplarken yanımda bulunun' dedi.

Ev sahibi Rus kiracıyı çatalla yaralamıştı! Kabusu yaşayan kadın o anları SABAH’a anlattı: Rahat günüm yok!

Biz de koruma işini kabul ettik. Aynı zamanda 'Bir dairem var, bu daireme çöktüler, bu dairemdeki kiracıyı çıkarmama yardımcı olun, işi bitirin karşılığında 20 bin dolarınızı alın' dedi. Nadir'in şahsi evinin adresini dahi bizi verdi. Nadir'in karısının numarasını Serdar'a gönderdi. Gerekirse ayaklarına sıkın diyerek bize işi verdi" şeklinde konuştu.

Ev sahibi Rus kiracıyı çatalla yaralamıştı! Kabusu yaşayan kadın o anları SABAH’a anlattı: Rahat günüm yok!

"GEÇMİŞE DÖNÜK EVRAK DÜZENLEDİLER"

Şimşek, savunmasının devamında ise pişman olduğunu ifade ederek şöyle konuştu: "Ben o dönem evlenecektim. Asgari ücretle çalışıyordum. Maddi sıkıntı yaşadığım için işi kabul ettim. Bir sonraki gün hanımefendinin evine gittik. Aracı dışarı park ettik, apartman kapıcısı bize kapıyı açtı.

SON DAKİKA