Evde bakım maaşı ne kadar olacak 2023? Asgari ücret zammı sonrası yeni evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL?

Evde bakım maaşı ne kadar oldu sorusu asgari ücret zammı sonrası gündemdeki yerini aldı. Her ayın 15'i itibarıyla yatmaya başlayan devlet desteği il il sorgulanmaya devam ediyor. Yeni yılda ödemelerin ne kadar olacağı araştırılmaya başladı. Destekle ilgili başvurular ve ödemeler devam ederken yeni rakam merak ediliyor. Peki, evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL, zamlı evde bakım parası ne zaman yatacak? İşte, tüm merak edilenler…