Evde bakım maaşı ne kadar olacak 2023? Asgari ücret zammı sonrası yeni evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL?

Geçtiğimiz gün açıklanan asgari ücret zammı sonrası ekonomide birçok kalem güncelleme aldı. Evde bakım parası da sorgulananlar arasında. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakım ihtiyaç duyan vatandaşlara ve ailelerine ödenen devlet desteği her ay düzenli olarak ödeniyor. Hak sahipleri "evde bakım maaşı ne kadar oldu 2023" sorusuna yanıt aramaya başladı. Asgaride net ücret 8 bin 506 TL olurken yeni evde bakım aylığı merak konusu. Peki, evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL, zamlı aylık ne zaman yatacak? İşte, detaylar…