Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Evde bakım maaşı ne kadar olacak 2023? Asgari ücret zammı sonrası yeni evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL?
Giriş Tarihi: 26.12.2022 13:00 Güncelleme Tarihi: 26.12.2022 13:00

Evde bakım maaşı ne kadar olacak 2023? Asgari ücret zammı sonrası yeni evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL?

Geçtiğimiz gün açıklanan asgari ücret zammı sonrası ekonomide birçok kalem güncelleme aldı. Evde bakım parası da sorgulananlar arasında. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakım ihtiyaç duyan vatandaşlara ve ailelerine ödenen devlet desteği her ay düzenli olarak ödeniyor. Hak sahipleri "evde bakım maaşı ne kadar oldu 2023" sorusuna yanıt aramaya başladı. Asgaride net ücret 8 bin 506 TL olurken yeni evde bakım aylığı merak konusu. Peki, evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL, zamlı aylık ne zaman yatacak? İşte, detaylar…

Evde bakım maaşı ne kadar olacak 2023? Asgari ücret zammı sonrası yeni evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL?

Evde bakım maaşı ne kadar oldu sorusu asgari ücret zammı sonrası gündemdeki yerini aldı. Her ayın 15'i itibarıyla yatmaya başlayan devlet desteği il il sorgulanmaya devam ediyor. Yeni yılda ödemelerin ne kadar olacağı araştırılmaya başladı. Destekle ilgili başvurular ve ödemeler devam ederken yeni rakam merak ediliyor. Peki, evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL, zamlı evde bakım parası ne zaman yatacak? İşte, tüm merak edilenler…

Evde bakım maaşı ne kadar olacak 2023? Asgari ücret zammı sonrası yeni evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL?

2023 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Temmuz zammından sonra Evde bakım maaşı ödemeleri aylık 3 bin 336 TL olarak yapılıyordu

Yeni asgari ücret 8 bin 506 TL oldu. Evde bakım maaşına yüzde 10 zam gelirse 3699 TL, yüzde 20 zam gelirse 4 bin 3 TL, yüzde 30 zam gelirse 4 bin 336 TL, yüzde 40 zam gelirse 4 bin 670 TL olacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Evde bakım maaşı ne kadar olacak 2023? Asgari ücret zammı sonrası yeni evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL?

EVDE BAKIM MAAŞI AYIN KAÇINDA YATIYOR?

Evde bakım parası her ayın 15'inde ve takip eden günlerinde yatmaktadır. Ocay ayı ödemelerinin de 15 Ocak tarihinde başlaması bekleniyor.

Evde bakım maaşı ne kadar olacak 2023? Asgari ücret zammı sonrası yeni evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL?

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

Evde bakım maaşı ne kadar olacak 2023? Asgari ücret zammı sonrası yeni evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL?

KİMLER EVDE BAKIM MAAŞI ALABİLİR?

Evde bakım maaşı başvurusu, illerde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne, ilçelerde Sosyal Hizmet Merkezlerine yapılır.

Evde bakım maaşı yardımından yararlanmak için de en az yüzde 50 engelli ve ağır engelli olunması ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı il müdürlüklerindeki bakım hizmetleri değerlendirme heyetince bakıma ihtiyacı olan kişinin engelli olduğunun tespit edilmesi lazımdır. Sağlık kurulu raporunda mutlaka 'ağır engelli' ibaresinin yer alması gerekiyor.

SON DAKİKA