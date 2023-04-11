Evde bakım maaşı yatan iller 11 Nisan 2023: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? E-devlet ödeme sorgulama ekranı

Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak soruları gündemdeki yerini aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hasta, yaşlı, engelli bireyler ve ailelerine verilen devlet desteği, her ay belirli bir tarihten itibaren hesaplara geçiyor. Nisan ayının ortalarına gelinmesiyle beraber evde bakım maaşı yatan iller 11 Nisan 2023 tarihi için araştırılmaya başlandı. 2023 Ocak zammı ile 4 bin 337 TL'ye yükseltilen evde bakım parası ödeme durumu SMS ve e-devlet üzerinden sorgulanabiliyor. İşte, 2023 Nisan ayı evde bakım maaşı sorgulama ekranı ve yatan iller listesi…