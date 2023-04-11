Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Evde bakım maaşı yatan iller 11 Nisan 2023: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? E-devlet ödeme sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 11.04.2023 10:45 Güncelleme Tarihi: 11.04.2023 10:47

Evde bakım maaşı yatan iller 11 Nisan 2023: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? E-devlet ödeme sorgulama ekranı

Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak soruları gündemdeki yerini aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hasta, yaşlı, engelli bireyler ve ailelerine verilen devlet desteği, her ay belirli bir tarihten itibaren hesaplara geçiyor. Nisan ayının ortalarına gelinmesiyle beraber evde bakım maaşı yatan iller 11 Nisan 2023 tarihi için araştırılmaya başlandı. 2023 Ocak zammı ile 4 bin 337 TL'ye yükseltilen evde bakım parası ödeme durumu SMS ve e-devlet üzerinden sorgulanabiliyor. İşte, 2023 Nisan ayı evde bakım maaşı sorgulama ekranı ve yatan iller listesi…

Evde bakım maaşı yatan iller 11 Nisan 2023: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? E-devlet ödeme sorgulama ekranı

Evde bakım maaşı sorgulama ekranı Nisan ayı için araştırılmamaya başlandı. 2023 Ocak zammı ile 4 bin 337 TL olan evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak soruları hak sahipleri tarafından araştırılıyor. Bilindiği üzere söz konusu devlet desteği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere veriliyor. Her ay belirli bir tarihten itibaren il il hesaplara geçen evde bakım parası ödeme durumu e-Devlet yanı sıra SMS aracılığıyla da sorgulanabiliyor. İşte, Evde bakım maaşı yatan iller listesi 11 Nisan 2023.

Evde bakım maaşı yatan iller 11 Nisan 2023: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? E-devlet ödeme sorgulama ekranı

NİSAN AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım parası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılıyor.

Buna göre Nisan ayı ödemeleri de 15 Nisan itibarıyla başlayacak ve ay sonuna kadar devam edecek.

Nisan ayı ödemelerine ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Evde bakım maaşı yatan iller 11 Nisan 2023: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? E-devlet ödeme sorgulama ekranı

2023 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

2022 yılında 3 bin 336 TL olarak ödenen evde bakım aylığı zam oranı belli oldu. 2023 yılında hak sahiplerine ödenecek yeni evde bakım maaşı 4 bin 337 TL oldu.

Evde bakım maaşı yatan iller 11 Nisan 2023: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? E-devlet ödeme sorgulama ekranı

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir.

Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler.

Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

Evde bakım maaşı yatan iller 11 Nisan 2023: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? E-devlet ödeme sorgulama ekranı

E-DEVLET İLE EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor.

Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA