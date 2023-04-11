Evde bakım maaşı yatan iller 11 Nisan 2023: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? E-devlet ödeme sorgulama ekranı

Evde bakım maaşı sorgulama ekranı Nisan ayı için araştırılmamaya başlandı. 2023 Ocak zammı ile 4 bin 337 TL olan evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak soruları hak sahipleri tarafından araştırılıyor. Bilindiği üzere söz konusu devlet desteği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere veriliyor. Her ay belirli bir tarihten itibaren il il hesaplara geçen evde bakım parası ödeme durumu e-Devlet yanı sıra SMS aracılığıyla da sorgulanabiliyor. İşte, Evde bakım maaşı yatan iller listesi 11 Nisan 2023.