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Haberler Yaşam Evde bakım maaşı yatan iller listesi: Mayıs ayı bugün Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 06.05.2021 14:45 Güncelleme Tarihi: 06.05.2021 17:01

listesi: bugün Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Devlet tarafından verilen güncel listesi Mayıs ayının gelmesiyle beraber vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. e Devlet ve SMS yolu üzerinden sorgulama devam ederken "Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?" gibi sorular yanıt arıyor. Evinde ağır hasta, yaşlı ve engelli kişilere bakmakla yükümlü olan kişilere sağlanan bu maddi destek her ayın ilk 15 günü içerisinde il il vatandaşların hesabına yatırılıyor. İşte, 6 Mayıs 2021 Evde Bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı ve ilgili tüm detaylar…

Mayıs ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi: 6 Mayıs Bugün Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Her ay hesaplara yatmakta olan evde bakım maaşı ödemeleri için bekleyiş sürüyor. İl il hesaplara yatmakta olan ödenek, evinde ağır hasta engelli ve bakıma muhtaç kişilere bakmakla yükümlü olan vatandaşlara sağlanıyor. Bugün de sabah saatlerinden itibaren "6 Mayıs hangileri, yattı mı, ne zaman yatacak?" soruları bugün de binlerce vatandaş tarafından gündeme taşınan konular arasında yerini aldı. Evde bakım maaşı yatan iller Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklanırken vatandaşlar sorgulamalarını üzerinden yapabiliyor.

Mayıs ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi: 6 Mayıs Bugün Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca yatırılıyor ve il il sorgulanıyor. ödemeleri için sms veya e devlet üzerinden sorgulamalar artış gösterdi. Evde bakım maaşları ayın 15'i itibariyle ödenmeye başlanacak…

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım maaşı yatmadı. Yatan iller güncel listesi gelince haberimizde yer alacaktır.

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Mayıs ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi: 6 Mayıs Bugün Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

Mayıs ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi: 6 Mayıs Bugün Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

Mayıs ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi: 6 Mayıs Bugün Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

EVDE BAKIM AYLIĞI NEDİR?
Evde bakım maaşı üveyler de dahil olmak üzere bakıma muhtaç engellinin; eşi, çocukları ile çocuklarının eşleri, ana ve babası ile bunların ana ve babası, torunları ile torunlarının eşleri, kardeşleri ile kardeşlerinin eşleri, kardeşlerinin çocukları ile kardeş çocuklarının eşleri, eşinin ana ve babası, eşinin kardeşleri, eşinin kardeşlerinin eşleri ile çocukları, amcaları ve amcalarının eşleri, amca çocukları ile bunların eşleri, halaları ile halalarının eşleri, hala çocukları ile bunların eşleri, dayıları ve dayılarının eşleri, dayı çocukları ile bunların eşleri, teyzeleri ve teyzelerinin eşleri, teyze çocukları ile bunların eşlerinin engellinin bakımını sağlaması durumunda verilir.

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