Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evinde bakıma muhtaç ihtiyaç sahiplerine bakan vatandaşlara evde bakım maaşı ödeniyor. Evde bakım parasından yararlanan vatandaşlar e devlet üzerinden ödeneklerinin yatıp yatmadığını sorguluyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı evde bakım maaşını her ayın 15'i ile 31'ü arasında hesaplara yattığı biliniyor. Peki Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere yatırıldı? 13 Mayıs 2022 Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı ve ödenek bilgileri…