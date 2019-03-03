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Evde çıkan yangında 12 kişi canını zor kurtardı

'te 5 katlı binanın 4'üncü katında çıkan yangında evin 2 odası kullanılamaz hale gelirken, evde bulunan 12 kişi dışarı çıkarak canlarını son anda kurtardı.

DHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 03.03.2019 16:52 Güncelleme Tarihi: 03.03.2019 16:53
Evde çıkan yangında 12 kişi canını zor kurtardı
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Evde çıkan yangında 12 kişi canını zor kurtardı

Öğle saatlerinde, Şirintepe Mahallesi Güven Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın 4'üncü katında bilinmeyen nedenle çıktı.

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Evde çıkan yangında 12 kişi canını zor kurtardı

Alevler bir anda evin 2 odasını sardı. Bu sırada evin diğer odasında bulunan Naci Aksakal ile ailesi, hemen evden çıkarak itfaiyeye haber verdi.

Evde çıkan yangında 12 kişi canını zor kurtardı

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenli araçlar ile dışarıdan yangına müdahale etti. itfaiyenin yaklaşık yarım saatlik müdahalesi sonucunda söndürüldü.

Evde çıkan yangında 12 kişi canını zor kurtardı

sonrasında evin 2 odası tamamen kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Evde çıkan yangında 12 kişi canını zor kurtardı

Olay anında evde olan Naci Aksakal'ın kardeşi Fethullah Aksakal, "Ben kapıyı açtığımda alev prizin olduğu yerden çıkıyordu. Önce alevi gördüm. Oradan yanındaki ahşap dolaba sıçradı. Biz hemen evi boşalttık.

Evde çıkan yangında 12 kişi canını zor kurtardı

Duman beni boğuyordu orada. Çok uğraştım ama söndüremedim. Ev harap oldu. İtfaiye yetişti ama zaten 2 dakikada beni mahvetmişti. Yaralanan kimse yok. Zaten evdekileri hemen tahliye ettik. Evde 12 kişi vardı" dedi.

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