Haberler Yaşam Evimin altından fay hattı geçiyor mu? 2023 E devlet ile MTA Türkiye diri fay hattı sorgulama ekranı

Giriş Tarihi: 20.02.2023 16:54 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023 16:54

Evimin altından fay hattı geçiyor mu? 2023 E devlet ile MTA Türkiye diri fay hattı sorgulama ekranı

Kahramanmaraş 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremin ardından Türkiye'nin diri fay haritası MTA ile sorgulanıyor. 6 Şubat'ta gerçekleşen sarsıntı da Hatay, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya'da pek çok bina hasar gördü. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü MTA tarafından yayınlanan güncel fay haritası incelenirken evimin altından fay hattı geçiyor mu sorusuna yanıt aranıyor. e-devlet'te bulunan fay hattı sorgulama ile kişiler AFAD'ın fay hattına ilişkin verdiği bilgileri öğrenebiliyorlar. Peki Diri fay haritası MTA sorgulama nasıl yapılır? Türkiye diri fay hattına göre Evimin altından fay hattı geçiyor mu? İşte yanıtı