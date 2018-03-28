Evini satarak kaz çiftliği kurdu

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Fırat Çelik, şehir hayatından bıktığı için mesleğini bırakarak, kaz çiftliği kurduğunu söyledi. İlk etapta Tekirdağ'dan getirdiği 240 kazla kurduğu çiftlikte hem üretim hem de satışını gerçekleştirdiğini ifade eden Çelik, "Muş'ta fırında çalışıyordum. Artık şehir hayatından bıktım. Bıktığım için de köye yerleşmek istedim. Ne iş yapabilirim diye düşünürken, aklıma kaz fikri geldi. Araştırdım ve ondan sonra evimi satıp köye gelip yerleştim. Tekirdağ'dan 240 tane kaz getirdim. 240 kaz ile bu işe başladım. Şu anda yumurta zamanı geldi. Bu işe başlayalı bir sene oldu. Şimdi hem yumurta hem de civciv zamanı. Kuluçka makinesi aldım. Yumurtaları kuluçkaya bırakıyorum. Her gün gidip soğutmasını yapıyorum. Şimdi civcivler de çıktı. Hem üretim hem de satış yapıyorum. Bir kısım civcivi satıyorum bir kısım da büyütüp sipariş üzeri satıyorum. Yılda 3 ile 4 bin arasında kaz üretimi yapıyorum. Bu kazları bir kısım toptancılar gelip alıyor, bir kısmını da Kars, İstanbul, Ankara ve çevre illere satıyorum. Kazlarımız yumurta az verdiği için yumurta satışını yapmıyoruz, sadece civciv üretiyoruz. Yumurtaları değerlidir. Yumurtalarımızdan sadece civciv elde ediyoruz" dedi.